El luchador japonés, estrella de WWE y actual Campeón de Los Estados Unidos de WWE, Shinsuke Nakamura, no asegura enfrentar a Hiroshi Tahanashi durante su gira de despedida.

Nakamura afirmó que hay cuestiones prácticas que deberían resolverse para poder hablar de un nuevo duelo sobre ellos.

Hiroshi Tanahashi anunció su retiro para enero de 2026 y su deseo es tener su última lucha en Wrestle Kingdom. Durante 2025 tendrá su gira de retiro donde planea enfrentar a jóvenes promesas y, en la medida de lo posible, combatir contra sus antiguos rivales en su camino hacia la jubilación. El combate más reciente de esta gira de despedida fue un mano a mano contra Togi Makabe, lucha ocurrida hoy 11 de febrero en «The New Beginning 2025» en Osaka.

Con respecto al retiro del «Ace of Universe», Nakamura manifestó:

Uno de los planteamientos recurrentes, es que ambos luchadores vuelvan a enfrentarse antes del inminente retiro del Ace. Durante el tiempo en que coincidieron en NJPW, ambos se enfrentaron en casi 300 luchas, siendo la última de ellas el 30 de enero de 2016, en un choque de equipos en el Tokyo Korakuen Hall.

Pero Nakamura no garantiza que este choque pueda ocurrir y da sus razones:

No lo sé. No sé si volverá a reunirme con Hiroshi Tanahashi antes de que se retire. Dicen que nunca hay que decir nunca. Oigo a gente hablar de ello, pero cuando piensas en la realidad de la situación… Puedes decir lo que quieras sobre las emociones, pero tienes que aclarar las cuestiones prácticas. Probablemente haya algunas cosas que no debería decir y no puedo prometer nada. No puedo responsabilizarme de eso.