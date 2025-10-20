¿Nakamura el último rival de Tanahashi? Esto opina Meltzer

Hiroshi Tanahashi, la súper estrella de New Japan Pro Wrestling se encuentra en su gira de despedida, misma que culminará el 4 de enero en «Wrestle Kingdom 20«, enfrentando a un rival por definir.

► Tanahashi podría terminar su carrera contra Nakamura

Entre los nombres que se han barajado como posibles adversarios de el «Ace of Universe» se cuentan a Katsuyori Shibata, Kazuchika Okada y Shinsuke Nakamura, contra quienes sostuvo rivalidades históricas durante su paso por NJPW.

El fin de semana, WWE presentó eventos en vivo en el Ryogoku Kokugikan de Tokio, donde Shinsuke Nakamura tuvo participación. Pero lo que llamó la atención, es que Nakamura le dedicó un sutil saludo a Tanahashi, usando su frase «Aishitemasu«. Tanahashi respondió a Nakamura en redes sociales con la frase: «¿Mmm? Creo que escuché algo…».

Estos mensajes emocionaron a los aficionados, quienes comenzaron a especular que Shinsuke Nakamura podría ser el rival ideal en la despedida de Tanahashi; éste ha sido enfático en solicitar que su despedida sea en un mano a mano.

Dave Meltzer, durante su edición más reciente del Wrestling Observer Radio cree que es posible que Hiroshi Tanahashi se enfrente a Shinsuke Nakamura en el combate de retiro de Tanahashi en Wrestle Kingdom 20.

Al respecto Meltzer comentó:

Nakamura, la primera noche en Tokio, estaba imitando algunos gestos de Tanahashi. Así que se ha hablado mucho de Tanahashi y Nakamura en el evento del Tokyo Dome. Diría que aún no está decidido. ¿Podría pasar? Nakamura tiene en su contrato la posibilidad de hacer cosas en Japón; eso formaba parte del acuerdo que firmó. Es un asunto político extraño, porque obviamente NJPW y AEW trabajan muy de cerca, y Nakamura es de WWE. Mi intuición me dice, y podría estar totalmente equivocado, que aunque WWE y AEW estén enemistados, y todo lo que WWE le hace constantemente a AEW, creo que Tony Khan… no sé, la gente piensa que se va a enfadar mucho, y no sé… quizá lo haga, pero no lo creo. Simplemente creo que es el retiro de Tanahashi, y si Tanahashi quiere retirarse contra Nakamura, y pueden lograrlo, creo que no debería haber problema .

En caso de confirmarse este duelo, coincidiría con los 21 años de la primera lucha individual que ambos protagonizaron. A lo largo de sus carreras, ambos chocaron individualmente en dieciseís ocasiones. La última ocasión que Tanahashi y Nakamura se enfrentaron, fue cuando el «Ace of Universe» se impuso en la gran final del G1 Climax de 2015.