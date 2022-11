Naito: «¿Porqué Ospreay no estuvo en la gira?»

El luchador japonés Tetsuya Naito hizo un sentido reclamo luego de que Will Ospreay, su rival para la lucha por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, no estuvo presente en la gira «Battle Autumn».

Naito será el retador de Ospreay en la gran estelar de la función de Osaka del 5 de noviembre, que cierra la gira «Battle Autumn». Pero en la larga gira de quince fechas, «The Aereal Assassin» no participó, generando gran molestia en Naito, ya que ve una clara disparidad en el número de combates en esta gira.

Además, no hubo confrontaciones preliminares, tal como se acostumbra una vez que se ha pactado un encuentro de campeonato, a fin de afianzar esa rivalidad. En este caso, la ausencia de campeón no estuvo justificada y Naito se tuvo que conformar con luchar contra los otros miembros de United Empire.

Por este motivo, Naito hizo manifiesto su desacuerdo:

¿La lucha libre profesional no le pide a Osprey que participe? ¿Hay alguna razón que justifique por qué Ospreay estuvo ausente de la gira?

No me quejo porque soy el tipo de persona a la que le gusta adaptarse mientras lucho, pero el daño sigue acumulándose. El decimosexto y último combate en 23 días, el torneo de Osaka, es el duelo por el título contra Ospreay. No tengo más que desconfianza en NJPW, porque crea una situación ventajosa para ciertos luchadores. Realmente quieren que pierda… ¡¡Cab**!! No es la primera vez que pasa, pero les demostraré lo que soy capaz de hacer.