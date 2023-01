Naito: “La lucha final contra Mutoh es… Destino”

El luchador japonés Tetsuya Naito de New Japan Pro-Wrestling fue elegido como el oponente final del maestro de lucha libre profesional Keiji Mutoh, quien se retirará en el evento que NOAH presentará en el Tokyo Dome el 21 de febrero.

A principios de año, el combate entre la súper estrella de WWE, Shinsuke Nakamura y Great Muta fue considerado como una “lucha milagro”, entonces la lucha de Muto, quien inspiró a Naito a convertirse en luchador profesional, es verdaderamente un “combate del destino”.

Y fue justamente, la función del Yokohama Arena del 21 de enero la que abrió la puerta del destino. Inmediatamente después de derrotar a Kenoh en la lucha estelar de Wrestle Kingdom 17, Mutoh lo nominó como su oponente para su combate de retiro. Naito también aceptó, ambos se enfrentaron de manera individual hace 11 años en la función del Tokyo Dome del 4 de enero de 2012.

Tetsuya Naito fue entrevistado por Tokyo Sports en el restaurant de su familia; entre bocados de doria (un platillo gratinado preparado con arroz y bechamel), manifestó su sentir por esta importante lucha:

Llevé a Los Ingobernables de Japón (LIJ) a la victoria en el quinto partido individual contra Kongo, y me volví en el luchador principal de la rivalidad, por lo que no se me hizo extraño convertirme en el oponente de la lucha de retiro de Mutoh.