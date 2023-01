Que existe preocupación dentro de la WWE tras el retorno de Vince McMahon, tanto en lo relativo al presente como al futuro, en el sentido de que vuelva a ser Director Creativo, no es ningún secreto. ¿Cómo no iba a ser así? En especial, entre las personas que fueron despedidas en el pasado por el mandamás y que Triple H contrató nuevamente. De hecho, ya ha habido algunos despidos en el entorno de Stephanie McMahon después de su dimisión. No obstante, en San Antonio Express-News, Karrion Kross afirma que nadie tiene miedo.

► Karrion Kross habla de Vince McMahon

“Está en los medios, está en todas partes. Es ineludible en este punto. Pero las personas con las que he hablado al respecto, como mis amigos personales en el negocio, nadie está realmente preocupado o temeroso por su trabajo. Todos estamos listos para adaptarnos… Creo que todos lo están tomando día a día para ver dónde aterriza todo, y todos estamos tratando de mantenernos optimistas”.

Es intersante apuntar que ha habido reuniones para tranquilizar al talento, lo cual pone en claro que sí existe preocupación, y veremos cómo continúa evolucionando la situación con McMahon. Justamente, Kross fue uno de los fue vio rescindido su contrato en 2022 cuando este aún estaba al mando de toda la compañía. Y cuando dice “estamos tratando de mantenernos optimistas” también es un indicativo de que miedo quizá es una palabra más fuerte del sentimiento real pero que no todo está bien.

¿Os gusta lo que está haciendo Karrion Kross con Rey Mysterio en la WWE?

