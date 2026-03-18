Nación Lucha Libre regresa, este será el cartel del 28 de marzo

Nación Lucha Libre volverá a la actividad este sábado 28 de marzo de 2026 con una función en Sala Urbana, en Naucalpan, marcando el inicio de una nueva etapa para la promotora encabezada por Daniel Leal “El Hijo de la Leyenda”.

La empresa, fundada en 2019 y respaldada por la figura de Tinieblas, busca retomar su esencia con una propuesta que mezcla espectáculo, identidad mexicana y talento de distintos estilos dentro del pancracio.

► Cartel con talento nacional e internacional

La función contará con varios combates destacados, encabezados por la Copa Nación Lucha Libre en formato de triangular de parejas.

En este enfrentamiento participarán Rey Horus y Extreme Tiger contra Chessman y Monster Clown, además de Dark Cuervo y Dark Escoria.

En la lucha coestelar, Lizmark Jr., Ultraman Jr. y Solar Jr. enfrentarán a Jefe del Norte, Sureño y Centauro.

También habrá una lucha nacional con Relámpago, 7 Rayos y Angelux ante Aquiles y Último Caballero Imposible, así como un combate internacional encabezado por Heddi Karaoui, Zumbi y El Capo frente a rivales por confirmar.

► Lucha femenil y combate inicial

La división femenil tendrá su espacio con el duelo entre Reina Samadhi y Diosa Atenea contra Bella Egipcia y Maddy.

Mientras tanto, el combate que abrirá la función será el enfrentamiento entre Altar Sacro y la dupla de Halloween Jr. y Mantrax.

► Un nuevo inicio para la promotora

El evento se realizará en Sala Urbana, recinto ubicado en Naucalpan que servirá como nueva sede para la empresa en esta etapa.

La función contará con la conducción de Ari Almen como presentadora, además del trabajo de los referees El Símbolo y El Gruñón.

Con el lema “La lucha nos respalda”, Nación Lucha Libre apuesta por consolidar su propuesta con una velada que combinará estilos extremos, técnicos y aéreos en su regreso a la actividad.