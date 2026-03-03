Nace Lucha Mexicana 52 (LM52), nueva promotora encabezada por Alberto el Patrón

Una nueva alternativa surge en el panorama luchístico mexicano. Lucha Mexicana 52 (LM52) fue presentada oficialmente como una promotora que aspira a convertirse en vitrina internacional del talento nacional. El número 52 hace referencia al código telefónico de México ante el mundo, reflejando su intención de proyectarse más allá de las fronteras.

La cara visible y portavoz del proyecto es Alberto el Patrón, quien encabeza esta iniciativa con la intención de crear una opción competitiva frente a las empresas consolidadas, además de abrir espacio al talento independiente.

► Primer evento en mayo

LM52 celebrará su función inaugural el próximo 7 de mayo en el Foro Interlomas. Aunque hasta el momento no se ha revelado la cartelera oficial, se espera que en las próximas semanas se anuncien los primeros combates del evento debut.

La empresa ha adelantado una lista inicial de figuras confirmadas que formarán parte del proyecto, combinando nombres históricos, luchadores internacionales y exponentes del circuito independiente.

Además se perfilan funciones en el interior del país en lugares como Guadalajara y Tijuana.

Figuras anunciadas para LM52

También apareció el Vampiro, aunque no se dijo si tendrá actividad o simplemente apoyaba el proyecto.

Con esta base de talento, LM52 buscará posicionarse como una propuesta atractiva para el público, combinando experiencia, nombres consolidados y espacio para nuevas figuras.

Resta conocer la estructura de su primer cartel y el enfoque que adoptará para diferenciarse dentro del competitivo mercado de la lucha libre mexicana.