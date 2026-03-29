AEW Collison: Myron Reed logra una victoria espectacular sobre Johnny TV

Johnny TV reapareció en AEW llegó con una nueva apariencia. Como Johnny Consejo, fue rapado por Ángel de Oro hace unas semanas en la Arena México. En éste, su regreso. se enfrentó a Myron Reed en un combate de alto vuelo que terminó con victoria para el joven luchador.

► Momentos clave

La lucha comenzó con ambos intercambiando puñetazos y movimientos aéreos. Reed logró colgar a Johnny TV de las cuerdas y le aplicó una guillotina. El veterano respondió con una Penalty Kick directo a la cabeza de Reed, mostrando que su experiencia sigue siendo un factor determinante.

Johnny TV buscó cerrar el combate con su clásico Starship Pain, pero Reed lo evitó. Luego, el joven luchador esquivó un lazo al cuello y conectó un cutter que dejó tendido a su rival. El final llegó cuando Myron Reed subió a la tercera cuerda y ejecutó una tremenda plancha con giro de 450 grados, cayendo con precisión sobre Johnny TV para obtener la cuenta de tres y llevarse la victoria en su debut.

► ¿Ahora qué?

Myron Reed logró una victoria de alto impacto sobre un nombre consolidado. Los Rascalz parece que también comenzarán a dominar las luchas individuales.