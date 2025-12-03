Myles Borne roba el protagonismo y la victoria frente a Darkstate

WWE NXT 2 de diciembre 2025

En la lucha estelar de NXT la alianza entre Je’Von EvansLeon SlaterJoe Hendry y Myles Borne se enfrentaron a DarkState (Saquon ShugarsDion LennoxOsiris Griffin y Cutler James).

Desde el inicio, los consentidos mostraron un buen nivel de coordinación. Hendry y la dupla de Evans y Slater lograron controlar los primeros compases, combinándose para mantener a raya a los poderosos miembros de Darkstate. Sin embargo, la disciplina y fuerza del cuarteto rival no tardó en hacerse sentir, especialmente cuando lograron aislar a Joe Hendry tras un comercial, sometiéndolo a una paliza en la esquina con rápidos y devastadores relevos.

► Momentos clave

WWE NXT 2 de diciembre 2025

El momento de mayor peligro fue para Leon Slater, quien tras un fallido intento de Cutter, quedó a merced de los cuatro miembros de Darkstate. Solo su agilidad extraordinaria le permitió escapar de lo que parecía una liquidación segura. Je’Von Evans ingresó como un huracán, volando sobre varios rivales y finalmente conectando una Cutter sobre Osiris, pero la interferencia del resto de Darkstate impidió el conteo.

El caos se apoderó del ring. Mientras Hendry y Dion Lennox se enzarzaban en una riña fuera del ring que los alejó de la acción, Leon Slater se preparaba para rematar a un rival desde la tercera cuerda. En un movimiento sorpresa, Myles Borne le robó el relevo a Slater y remató a Osiris con un Zig Zag,logrando la cuenta de tres y la victoria para su equipo.

► ¿Y ahora qué?

Aunque el resultado fue favorable, la reacción de Leon Slater y Je’Von Evans fue de frustración. Borne fue listo, pues obtuvo la ventaja de cara al Iron Survivor Challenge.

