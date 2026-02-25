Myles Borne vence a Ethan Page y conquista el Campeonato Norteamericano NXT

Ethan Page fracasó en su intento de seguir siendo el Campeón Norteamericano de NXT y después d emomentos sorpresivos temrinó cediendo el título a Myles Borne.

Tras un intercambio inicial, Borne tomó la delantera castigando la pierna de Page con suplex y ataques directos al tobillo, buscando incluso la rendición. “All Ego” logró escapar y respondió con un neckbreaker para equilibrar la balanza.

La lucha se trasladó a ringside, donde Page ejecutó un Ego’s Edge sobre la mesa de comentaristas antes de lanzar a su rival contra las escaleras metálicas. De regreso al ring, el campeón mantuvo el control con castigos a ras de lona y un superplex desde lo alto del esquinero que estuvo cerca de darle la victoria.

► Momento clave

Cuando Borne parecía reaccionar con un ZigZag, el grupo The Vanity Project irrumpió en escena. Ricky Smokes y Brad Baylor distrajeron al árbitro para que Jackson Drake golpeara a Myles con el Campeonato WWE Evolve. Aun así, la cuenta no llegó a tres.

La situación se descontroló con la aparición de Shiloh Hill, Tank Ledger y Hank Walker, quienes pelearon con The Vanity Project hasta llevarlos hacia backstage. En medio del caos, Joe Hendry evitó otra interferencia al derribar a Ricky Saints desde el esquinero.

Page intentó rematar a Borne con otro Ego’s Edge y luego con el Twisted Grin, pero el retador bloqueó el intento y lo empujó contra el esquinero. Aprovechando el rebote, Myles conectó un definitivo ZigZag que esta vez sí selló la cuenta de tres. De esta forma, Borne se convirtió en nuevo Campeón NXT.

► ¿Qué pasará ahora?

Lo más probable es que Ethan Page no se quedará con los brazos cruzados y podría pedir una revancha pues ese título significaba mucho para él. Mientras que Myles inicia un reinado y seguramente buscará nuevos retos.