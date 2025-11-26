Myles Borne derrotó a Trick Williams en lucha clasificatoria para el Iron Survivor Challenge

En la segunda noche de NXT Gold Rush, Myles Borne aseguró su puesto en el Iron Survivor Challenge de NXT Deadline al derrotar a Trick Williams. Ahora Borne se unirá al resto de los seleccionados por John Cena, que son Je’Von Evans, Leon Slater, Joe Hendry y Dion Lennox.

► Momentos clave

Desde el inicio, Williams demostró su calidad con un lariat volador que le dio el control inicial. El ritmo fue acelerado, con Trick dominando varios minutos y estando cerca de la victoria.

Pero Borne encontró la forma de revertir la situación. Su Zig Zag conectó en pleno aire, cambiando el moméntum del combate. El público, dividido, coreaba los nombres de ambos luchadores mientras Borne comenzaba a mostrar su poder con dos powerslams consecutivos que mantuvieron a Williams en aprietos.

El punto clave llegó cuando Borne esquivó una patada giratoria y respondió con un súplex alemán que sacudió el ring. La lucha se trasladó al exterior, donde Williams fue estrellado contra las escaleras metálicas. Borne le aplicó un Zig Zag en el piso, y de inmediato lo subió al encordado donde le aplicó otro Zig Zag que le dio la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

La celebración fue interrumpida por DarkState, cuyo ataque fue neutralizado por Joe Hendry, Je’Von Evans y Leon Slater – precisamente algunos de sus próximos rivales en el Iron Survivor Challenge.