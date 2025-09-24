Myles Borne derrota a Lexis King en intenso Lights Out Match de NXT

La historia entre Myles Borne y Lexis King tuvo un nuevo y explosivo capítulo en NXT con un Lights Out Match (literal) que puso fin —al menos por ahora— a una de las rivalidades más intensas del año en la marca amarilla de WWE.

Desde junio ambos luchadores han cruzado caminos, con esta siendo la cuarta ocasión que se enfrentaron en televisión. Con la victoria, Borne puso la serie a su favor con tres triunfos, mientras que King solo logró imponerse en la lucha a ciegas del pasado 26 de agosto.

El encuentro fue caótico desde el inicio, cuando las luces se apagaron en la entrada de Lexis King y Borne lo atacó por sorpresa. A partir de ahí, sillas, mesas, escaleras metálicas y hasta un cubo de basura se convirtieron en protagonistas del combate.

King castigó duramente a su rival con suplex sobre sillas y ataques con cinturón, incluso aplicando su Coronation sobre la mesa de comentaristas. Sin embargo, la resistencia de Borne fue clave, respondiendo con fuertes ataques.

El desenlace llegó cuando Lexis intentó rematar con un suplex sobre escaleras, pero Borne revirtió con un DDT y, usando las mismas escaleras como trampolín, ejecutó un ZigZag sobre su rival, ambos cayendo sobre una mesa que terminó hecha añicos. La cuenta de tres selló el triunfo de Myles Borne.

► Qué sigue para Myles Borne y Lexis King

Con esta victoria, Myles no solo consolidó su lugar en NXT, sino que también envió un mensaje de superación ante las constantes burlas de King, además, esto podría ser el final de la intensa rivalidad que lleva meses.