MxM TV avasallan en el CMLL; Flip Gordon, Rey del Aire; AKARI debuta en México y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre inició el mes de febrero a tambor batiente y con presencia internacional en los eventos de todas sus sedes, de las que hacemos un escrupuloso recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Esta semana contó con la presencia internacional de Claudio Castagnoli, quien defendió por tercera vez su campeonato del CMLL, en esta ocasión doblegando a Xelhua. Además hizo su arribo la agrupación MxM TV (Mason Madden, Mansoor y Johnny Consejo), quienes arrasaron en su debut en la empresa mexicana y se mantienen invictos con su estilo desenfadado e incurriendo en algunas ilegalidades.

Otro de los gratos debuts fue el de la chilena AKARI, de Pure-J, quien hará una estancia en nuestro país, enfrentando a lo mejor de las Amazonas del ring.

Pero no nos tardemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 30/enero/2026

Zeuxis, Sanely y Persephone se alzaron con la victoria en este duelo de Amazonas al imponerse sobre La Jarochita, Tabata y Skadi.

MxM TV llegó con todo a México. Johnny Consejo, Mansoor y Mason Madden hicieron de las suyas ante Soberano Jr., Ángel de Oro y Niebla Roja, desatando una auténtica lluvia de retos en la Arena México.

En un duelo individual de alto voltaje, Flip Gordon se impuso a Bárbaro Cavernario y salió con la mano en alto tras una batalla vibrante.

El poder de Xelhua puso a prueba al monarca, pero Claudio Castagnoli supo controlar la fuerza del Gigante Cholulteca para salir victorioso y seguir reinando como Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL. Esta fue la tercera defensa titular de Castagnoli.

El regreso de Neón marcó la diferencia y encendió al Sky Team, que completado por Místico y Máscara Dorada se llevó la victoria. Del otro lado, Volador Jr., Último Guerrero y Difunto se quedaron sin respuesta ante la superioridad aérea.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Coyote y Pólvora vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa (10:28)

2) El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II

3) Persephone, Sanely, Zeuxis vencieron a La Jarochita, Skadi, Tabata (11:06)

4) Johnny TV, Mansoor, Mason Madden vencieron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Soberano Jr. (14:44).

5) Flip Gordon venció a Bárbaro Cavernario (11:50)

6) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Claudio Castagnoli venció a Xelhua (14:06) defendiendo el título.

7) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Difunto, Último Guerrero, Volador Jr. (9:55)

.

• Sábado de Arena Coliseo – 31/enero/2026

Las señales de reconciliación se desvanecieron rápidamente. Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica volvieron a equivocarse y cayeron sin atenuantes en dos caídas consecutivas ante India Sioux, Akari y Kira. La chilena Akari tuvo su debut en tierras mexicanas.

La potencia y el trabajo en equipo de Magnus y Vegas Depredador fueron clave para que Los Depredadores dominaran el evento especial y derrotaron a Dragón de Fuego y Dragón Legendario.

La polémica volvió a rodear a MxM TV en territorio mexicano. Johnny Consejo, Mansoor y Mason Madden recurrieron al juego sucio para superar a El Galeón Fantasma, con un faul de Johnny que dejó fuera de combate a Difunto y selló el resultado.

El dominio del Campeón Mundial Completo del CMLL quedó claro en el cuadrangular. Claudio Castagnoli salió victorioso tras superar a Ángel de Oro, dejando atrás a Euforia y Bárbaro Cavernario, quienes completaron este duelo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Aéreo y Shockercito vencieron a Mercurio y Pierrothito (11:46)

2) Akari, India Sioux, Kira vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit (16:16).

3) Match Relámpago: Hijo del Pantera venció a Robin (9:34)

4) Magnus y Vegas Depredador vencieron a Dragón de Fuego y Dragón Legendario (12:42).

5) Johnny Consejo, Mansoor, Mason Madden vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (12:19).

6) Claudio Castagnoli vencieron a Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario, Euforia (11:35).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 01/febrero/2026

La fortaleza de Akari fue clave en el Match Relámpago de Amazonas, donde supo soportar el castigo de Metálica para al final quedarse con la victoria.

En el evento especial, la herencia de Los Villanos quedó de manifiesto, pues Hijo del Villano III y Villano III Jr. superaron a La Fuerza Tapatía integrada por Fugaz y Explosivo.

Tras evitar un ataque desde el esquinero de Xelhua, Euforia definió la contienda con una devastadora desnucadora para quedarse con el triunfo.

Una vez más, el colmillo de MxM TV marcó la diferencia en territorio mexicano. Johnny Consejo inclinó la balanza al sujetarse de las cuerdas, triunfando junto a Mansoor y Mason Madden derrotando a Atlantis Jr., Neón y Flip Gordon, que exigió un mano a mano ante Johnny.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y El Vigía vencieron a Poseidón y Troglodita

2) Match Relámpago: Akari venció a Metálica

3) Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star, Valiente Jr. vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr., Raider

4) Hijo del Villano III y Villano III Jr. vencieron a Explosivo y Fugaz

5) Euforia venció a Xelhua

6) Johnny Consejo, Mansoor, Mason Madden vencieron a Atlantis Jr., Flip Gordon, Neón

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 02/febrero/2026

Los errores entre Las Artemisas volvieron a causar su derrota en dos caídas al hilo, esta vez, ante Zeuxis, Candela y Metálica.

Victoria y racha intacta en México; Mansoor y Masón Madden recurrieron a las malas artes para imponerse ante Xelhua y Star Jr.

Triunfó El Heredero de La Atlántida. Último Guerrero fue derrotado por Atlantis Jr. en un sensacional mano a mano.

Bárbaro Cavernario, Soberano Jr. y Volador Jr. son descalificados ante Místico, Máscara Dorada y Templario, que exigen una revancha.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Leono y Meyer vencieron a Perverso y Prayer

2) KeMalito y Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel y Tengu

3) Candela, Metálica, Zeuxis vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit

4) Mansoor y Mason Madden vencieron a Star Jr. y Xelhua

5) Atlantis Jr. vencieron a Último Guerrero

6) Máscara Dorada, Místico, Templario vencieron a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Volador Jr. por DQ

.

• Martes de Arena México – 03/febrero/2026

Una sola caída no bastó para definir este choque. En un duelo a dos de tres caídas marcado por la rivalidad, La Magnífica logró superar a Princesa Sugehit en el mano a mano.

La controversia se hizo presente en el cuadrilátero cuando Furia Roja simuló un golpe ilegal mientras el réferi perdía el control de la acción tras casi ser alcanzado por Esfinge. El Faraón que Rige fue descalificado injustamente.

La semifinal quedó definida en la tercera caída cuando Místico y Xelhua derrotaron al mismo tiempo a Averno y Difunto con La Mística y La Furia del Gigante.

El Torneo Reyes del Aire 2026 ya tiene monarca: Flip Gordon venció a Yutani en el momento decisivo y se quedó con la victoria final.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Coyote y Pólvora vencieron a Hombre Bala Jr. y Max Star (10:05) por DQ

2) La Magnifica venció a Princesa Sugehit (8:19).

3) Furia Roja venció a Esfinge (10:05) por DQ.

4) Místico y Xelhua vencieron a Averno y Difunto (19:23).

5) Torneo Reyes del Aire: Flip Gordon venció a Neón, Máscara Dorada, Volador Jr., Bárbaro Cavernario, Barboza, Hijo del Pantera, Explosivo, Fugaz, Yutani, Hijo de Stuka Jr., El Cobarde (38:12). Orden de eliminación: Fugaz (14:54 vía Yutani), Barboza (16:18, vía Mascara Dorada), Hijo del Pantera (19:19, vía Barbaro Cavernario), Hijo del Stuka Jr. (21:06, Explosivo), Explosivo (22:43, Volador Jr.), Cobarde (25:14, vía Flip Gordon) Neon (26:57, vía Barbaro Cavernario), Volador Jr. (28:14, vía Mascara Dorada), Mascara Dorada (33:30, vía Barbaro Cavernario), Barbaro Cavernario (33:43, vía Yutani), Yutani (38:12, Flip Gordon) quedando Flip Gordon como el ganador.

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 03/febrero/2026

Temerario resistió hasta el final y dejó en el camino a Demonio Maya, Canalla, Halcón de Plata, Garabato, Minotauro, Último Ángel, Cowboy, Amenaza Negra Jr., Shezmu, Rey Urano y Abigor “La Pesadilla”, para llevarse el gane en el torneo cibernético.

Con técnica y experiencia, Akari, Lluvia y Kira lograron neutralizar el embate rudo de Zeuxis, Miss Guerrera y Nexy, en una lucha con toque internacional.

Las diferencias entre Persa y Draego pasaron factura y los errores fueron capitalizados por la rudeza de Villano III Jr., Hijo del Villano III y Okumura, quienes se llevaron el triunfo en la lucha semifinal.

Desde AEW, Mansoor y Mason Madden impusieron su poder y experiencia en el ring tapatío y se apuntaron la victoria ante Soberano Jr. y Euforia.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Torneo Cibernético: Temerario venció a Demonio Maya, Canalla, Halcón de Plata, Garabato, Minotauro, Último Ángel, Cowboy, Amenaza Negra Jr., Shezmu, Abigor la Pesadilla, Rey Urano

2) KeMalito y Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel y Tengu

3) Gallo Jr., Makará, Ráfaga Jr. vencieron a Black Warrior Jr., Cris Skin, Prince Drago

4) Akari, Kira, Lluvia vencieron a Miss Guerrera, Nexy, Zeuxis

5) Hijo del Villano III, Okumura, Villano III Jr. vencieron a Draego, Magia Blanca, Persa

6) Mansoor y Mason Madden vencieron a Euforia y Soberano Jr.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 06/febrero/2026

.

– Sábado de Arena Coliseo – 07/febrero/2026

.

– Domingo Familiar de Arena México – 08/febrero/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 09/febrero/2026

.

– Martes de Arena México – 10/febrero/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 10/febrero/2026