Montel Vontavious Porter, dos veces campeón de los Estados Unidos regresó a la WWE en el Royal Rumble de este año, luchando por primera vez en 10 años en la televisión de la WWE. Luego se reveló que el propio MVP había manifestado que se uniría al equipo productor de WWE, sin descartar el hecho de que lo podríamos ver una que otra vez en televisión, lo cual ha sido una constante en las últimas semanas.

► MVP ya no es productor en WWE

WWE ha realizado cambios y despidos de varios productores en los últimos meses, y ahora se ha informado que MVP ha sido relevado de dicho papel en la compañía; no obstante, eso no implica que vaya a ser despedido o algo parecido, ya que actualmente es el manager de Bobby Lashley, y gracias a aquello, el "All Mighty" ha obtenido una oportunidad titular contra Drew McIntyre en Backlash.

PWInsider ha informado recientemente que MVP ya no es productor detrás de escena en la compañía, sino que se ha convertido en una Superestrella de tiempo completo.

"Desde que recibimos algunos correos electrónicos preguntando, MVP ha pasado a desempeñarse a tiempo completo y actualmente no está trabajando como productor para la compañía".

Respecto a esta nueva etapa en WWE, MVP reveló en el reciente Podcast Chasing the Glory, de Lilian García, que John Laurinaitis le ofreció el trabajo del productor y cómo fue abordado para regresar a las pantallas de televisión:

"Me ofrecieron un puesto de productor y lo acepté. Pero todavía tenían valor en mí como MVP. Lo siguiente que sé es que todos están siendo despedidos, y todas estas locuras están sucediendo. Luego me preguntan, 'Hola MVP, ¿Te gustaría volver a tiempo completo?"