MVP y Shelton Benjamin atacan a Hulk Hogan

Ni a MVP ni a Shelton Benjamin gustaron recientes declaraciones de Hulk Hogan en TMZ promocionando su próximo evento Real American Freestyle Wrestling haciendo referencia a luchadores profesionales que antes fueron amateurs.

Solo «The Hulkster» sabe si fue solo una equivocación o pretendía burlarse de la mitad de los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW (junto a Bobby Lashley) pero «The Gold Standard» le contestó así:

Message to @HulkHogan. You lost me forever with your “don’t get caught” …or as you would call it “apology” speech. So rather than screw up my name and pretend we ever had any sort of camaraderie which we never had. Please do me a favor & pic.twitter.com/4ccA4I9Qef

— Shelton J. Benjamin (@Sheltyb803) May 6, 2025