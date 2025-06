Algo bastante común hasta hace unos años, aunque hoy en día se mantiene la tradición, es por qué las Superestrellas WWE utilizan buses para viajar por todo Estados Unidos de show a show con WWE. Gente como Randy Orton, CM Punk y Cody Rhodes tienen su propio autobús. Aunque algunos los compraron ellos mismos, otros se los ha dado WWE.

Lo interesante del caso es por qué se va perdiendo esta tradición cada vez más hoy en día. Hablando en el video podcast Marking Out with MVP & Dwayne Swayze, MVP habló de por qué ya los luchadores, especialmente los de AEW, no necesitan tener su propio bus para viajar en la carretera. Estas fueron sus palabras:

► MVP habla acerca de los buses en la lucha libre, en WWE y AEW

«En WWE, los autobuses eran algo común por los eventos en vivo, pero como los house shows se han vuelto menos frecuentes, ya no sé si realmente tiene sentido tener un autobús para esas funciones, ¿sabes? Ya no sé cómo funciona ese tema.

«Lo que sí recuerdo es que, al principio, solo unos pocos tenían autobús. Taker tenía uno. Big Show también. Triple H tenía el suyo… o sea, solo los de la cima, ¿no? Cena, por ejemplo. Pero con los años, a medida que los sueldos fueron subiendo y que los luchadores pudieron negociar mejores contratos, el autobús también se volvió una especie de símbolo de estatus. No solo era ‘tengo un contrato gigante’, sino también ‘tengo un autobús incluido en mi contrato’.

«Recuerdo que Bobby tuvo un autobús por un tiempo, pero luego dijo: ‘Ni siquiera uso esta cosa. No me sirve de nada.’ Así que dejó de tenerlo porque no le encontraba sentido. En AEW nadie tiene autobuses porque no los necesitamos.

«Tal como está organizado todo aquí, solo hacemos televisión. No hay eventos en vivo. Y Tony Khan, con la forma en la que tiene todo montado, te vuela, paga tu hotel, y hay un bus o shuttle que te lleva del hotel al recinto, y luego del recinto de vuelta al hotel. Entonces, no hay razón para tener un autobús.

«Tal vez algunos tengan su propio servicio privado, como un carro negro o una camioneta que los recoja y los deje — pero eso solo aplica para unos pocos, y es algo que negociaron en su contrato. Y hasta ahí llega el asunto».