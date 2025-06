MVP y Freddie Prinze Jr: de «a la mi*rda» a «fumemos un p*rro»

Hace unos días descubríamos cómo Brock Lesnar y The Big Show pasaron de ser enemigos a hermanos durante sus años en la WWE. Hoy, ¿qué pasó entre MVP y Freddie Prinze Jr.?

En los noventas, uno era luchador y el otro guionista. Veamos qué cuenta el actual mánager del Hurt Syndicate en AEW durante su reciente entrevista con el pódcast Marking Out:

Los problemas iniciales: “Él y yo no nos llevábamos bien al principio. No me caía bien, yo pensaba: ‘No voy a dejar que este tigre viejo convertido en galán adolescente me diga cómo hacer lucha libre’. No fui amable con él. Luego tuvimos que trabajar juntos. Era SummerSlam, yo contra Jeff Hardy. Estaba trabajando con uno de los escritores con los que colaboraba mucho en ese momento. Me dijo: ‘Oye, Freddie nos va a ayudar con esto’. Y yo respondí: ‘Hombre, no quiero a Freddie en esto’. Él me dijo: ‘No, hombre, Freddie es buena onda’. Y yo: ‘Que se j*da Freddie, que se largue con su vibra de Sé lo que hicieron el verano pasado — Ella es así’.”