En ausencia de Apollo Crews, que está lesionado, MVP se ha proclamado como el nuevo Campeón de los Estados Unidos, aunque el primero evidentemente no está de acuerdo. Junto con Bobby Lashley y Shelton Benjamin, MVP está formando su grupo y ha comenzado a rivalizar con personajes como Ricochet, Cedric Alexander y Mustafa Ali.

La mano de MVP en el repentino ascenso de Bobby Lashley y el empuje de este último en el panorama titular no se pueden minimizar. Él está buscando liderar una gran facción ruda en Raw y ha hecho un trabajo bastante convincente en el papel de manager hasta el momento.

► MVP quiere ser como Paul Heyman en Raw

En este año, MVP se ha convertido rápidamente en uno de los nombres más predominantes e importantes en Raw. Ha hecho un gran trabajo al usar su influencia para impulsar a personas como Bobby Lashley y Shelton Benjamin. Juntos, ahora se los conoce como The Hurt Business y lentamente se están convirtiendo en rudos dominantes en Raw.

Durante una reciente entrevista con Gorilla Position, MVP reveló que quiere ser como Paul Heyman y se inspira en el manager de Brock Lesnar para hacer su trabajo, por ello ha intentado crear un personaje similar a este.

"Sabes, eso es interesante porque realmente me veo moviéndome en un papel tipo Paul Heyman a medida que envejezco. Pero aún me quedan unos buenos tres o tres años de golpes en este cuerpo. Todavía puedo ir, y he hecho casi todo lo que he querido hacer. Y creo que tal vez ganar los títulos de parejas con Lashley, ver a Lashley en una pugna por el Campeonato WWE, esas son algunas de las cosas que me gustaría ver".

"Y por ahora, en el futuro inmediato, me gustaría seguir involucrado en el ring y tener encuentros individuales y de pareja, pero en general, en los próximos años, imagino que haré menos de eso y más solo de las responsabilidades de manager, y lo estoy disfrutando mucho".

La Superestrella de Raw también siente que manejar otras Superestrellas es ahora un arte perdido en la lucha libre profesional. Precisamente, MVP comentó sobre la gran oportunidad que ha recibido:

"La oportunidad que se me ha dado y la confianza en ese papel porque antes de Paul Heyman, ¿cuándo fue la última vez que lo vimos, verdad? Sabes, Paul Heyman y su rol de abogado. Entonces, se me ha dado esta oportunidad , sabes, me siento honrado porque tienes razón, es algo que no ves. Esto es un poco como un arte perdido".

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.