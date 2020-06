MVP y Bobby Lashley ahora son conocidos como Hurt Business

En la más reciente edición de WWE Raw, la alianza entre MVP y Bobby Lashley siguió haciéndose más fuerte, sobre todo luego de que se confirmara su nuevo nombre: Hurt Business. Por ahora, un equipo que quiere convertirse en una gran facción, pero que no ha podido porque, por ejemplo, Apollo Crews, Campeón de los Estados Unidos WWE, se rehúsa a formar parte de sus filas. Una historia a lo Robert Stone Brand en NXT. Ojalá funcione en el elenco estelar de WWE con otros protagonistas.

En la edición de ayer, tuvieron mucha participación: ayudaron a sacar del ring a los ninjas de Akira Tozawa, y luego, MVP ordenó a Lashley atacar a R-Truth con la Full Nelson, dejándolo tendido en el ring y logrando con esto que Akira Tozawa se consagrara nuevo Campeón 24/7 WWE.

Posteriormente fueron entrevistas tras bambalinas y Lashley aclaró que el ataque fue porque R-Truth le costó ser Campeón de los Estados Unidos WWE la semana pasada y que esta es la forma en cómo ellos "hacen daño en el negocio". Luego MVP le dijo a Apollo tramposo y le recordó que le puede ayudar a ser un mejor campeón. Tras otro segmento, MVP apareció para presentar un capítulo más del VIP Lounge y presentó a su "nuevo cliente" Apollo Crews, quien le dijo que su respuesta sigue siendo un no rotundo.

If @WWEApollo won't align with @The305MVP...then whatever happens, happens!@Sheltyb803 has arrived on the scene eyeing that #USTitle!#WWERaw pic.twitter.com/aJZoaWnRaq