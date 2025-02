MVP está viviendo el sueño. Logró reformar a The Hurt Business, aunque no en WWE. Sino en AEW, y ahora conocidos como The Hurt Syndicate. Junto a él están Bobby Lashley y Shelton Benjamin. Y muy pronto podría unirse a ellos Cedric Alexander, recientemente despedido de WWE.

Y, recientemente, se fue en contra de WWE. Todo por la forma en la que se dio su salida y la salida de Shelton Benjamin de WWE. Estas fueron sus interesantes declaraciones, en entrevista con el video podcast Huge Pop:

► MVP habla de su salida de WWE y de cómo sintió que trataron mal a Shelton Benjamin

«No habría existido una conversación entre AEW y yo si Bobby Lashley y Shelton Benjamin no hubieran llegado. Bobby y yo llegamos a la conclusión de que era hora de avanzar, y dejé claro que estaba listo para irme. Logré convencer a Bobby de venir conmigo, y Shelton ya había sido liberado de manera poco ceremoniosa. Me dejó un mal sabor de boca la forma en que Shelton fue despedido después de tantos años, sin siquiera una oferta para ser entrenador o productor, simplemente un “nos vemos”. Así que le dije a Bobby: “Volvamos a reunir al equipo y vayamos a AEW. Nos queda un último recorrido”. Afortunadamente, todo salió bien y pudimos hacerlo, porque Bobby y yo ya habíamos hecho equipo por primera vez en IMPACT».

Sobre finalizar su carrera en AEW:

«Todavía no me he retirado oficialmente. Quiero retirarme en el ring en AEW. Quiero tener mi último combate oficial, hacer un ángulo, contar una historia y terminar. Sé que Shelton y Bobby han hablado sobre sus retiros en el ring en el futuro cercano, y después de eso, terminaré con la competencia en el ring. Si en algún momento Tony quiere que me quede como manager, trabajando con la próxima generación de talento después de terminar con The Hurt Syndicate, es algo a lo que estaría abierto.

«La gente también ha mencionado que haga comentarios. Disfruto hacer comentarios, es divertido y recibo muchos cumplidos por ello, así que también es algo a lo que estaría abierto. Tengo una gran pasión por la lucha libre profesional y he tenido la fortuna de ganarme la vida en esta industria durante más de 20 años. No muchos pueden decir lo mismo, y aquí sigo, en televisión y relevante. He acumulado mucha credibilidad, así que mientras alguien quiera pagarme para hablar en televisión y no tenga que recibir golpes, lo aceptaré (risas).

«No puedo hablar por ellos, aunque normalmente lo hago, pero en nuestras conversaciones siempre reconocemos que este es nuestro último recorrido. Sin embargo, siendo realistas, Bobby a los 48 y Shelton a los 49 están en mejor forma que la mayoría de las personas en la industria hoy en día. Todavía son creíbles y pueden dar un buen espectáculo. Así que cuando este contrato termine en dos o tres años, estarán en mejor forma que la mayoría de las personas en el negocio.

«¿Quién sabe si en ese momento alguien diga: “¿Qué tal un año más? ¿Qué tal dos años más?” No puedo hablar por lo que ellos estarían dispuestos a hacer en ese momento. Sé que Bobby ha hablado definitivamente sobre retirarse y dedicarse a sus negocios y otras cosas. En su mayor parte, este es el último recorrido. Pero como decimos en este negocio, la cartelera está sujeta a cambios».

Sobre su experiencia en AEW:

«Ha sido divertido trabajar con el talento joven, y Tony ha sido un gran jefe, permitiéndonos mucha libertad sobre cómo queremos hacer las cosas».