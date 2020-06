Primero fue la nostalgia, con el protagonismo de leyendas como Ric Flair, Christian y Big Show. Y después, el uso de defensas titulares como gancho, mediante el eslogan de "Championship Monday". WWE RAW ha logrado hacer olvidar de momento a Paul Heyman mediante sus señas de identidad, con una filosofía de carpe diem que veremos hasta cuándo mantiene su fuelle, pues a fin de cuentas, lucirá caduca más pronto que tarde.

Veremos si el episodio de esta noche sigue mejorando los niveles de audiencia, porque de momento, sólo tiene previsto dos combates, anunciados hace unos minutos.

After being suckered into an ambush last week, United States Champion @WWEApollo will have an opportunity at retribution tonight when he faces @The305MVP in a non-title match on #WWERaw!



