MVP sale al paso de los rumores de su retiro

MVP fue parte importante en la construcción de la rivalidad entre Omos y Braun Strowman durante varias semanas, la cual concluyó en Crown Jewel, no obstante, estuvo ausente del reciente evento premium, y Omos perdió el combate contra el «Monstruo entre hombres». Desde entonces, no ha sido visto en pantallas.

Han pasado ya varios meses desde que vimos a MVP competir por última vez en el ring, e incluso ha portado su bastón luego de que sufriera una lesión, dedicándose a sus labores de manager de Omos regularmente. A raíz de aquello, comenzaron a correr rumores de que podría haber decidido colgar las botas.

Sin embargo, MVP ha decidido comentar sobre las especulaciones en torno a su retiro en una publicación reciente en su cuenta de Twitter, aclarando al Universo WWE de que no está retirado.

MVP IS NOT RETIRED!!!!!

I said I was never buying wrestling boots again. Somehow some IDIOTS turned that into my retirement.

— MVP (@The305MVP) November 18, 2022