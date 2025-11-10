MVP revela el consjeo que le dio «Macho Man» Randy Savage

MVP lleva suficiente tiempo en el mundo de la lucha libre como para haber conocido y trabajado con algunos de los nombres más importantes de la industria. Entre ellos se encuentra el miembro del Salón de la Fama WWE «Macho Man» Randy Savage, considerado por muchos como uno de los mejores de todos los tiempos, y a quien el veterano luchador considera uno de los mejores oradores de la historia.

► MVP valora el consejo de Randy Savage antes de llegar a WWE

Durante el último episodio de «Marking Out with MVP & Dwayne Swayze», MVP reveló que conoció a Randy Savage en un seminario de entrenamiento y que lo impresionó con una promo que le dedicó al miembro del Salón de la Fama WWE, lo cual dio origen a un intercambio de mensajes entre MVP y Savage que se prolongó durante años. Pero la conversación que MVP recuerda con más cariño tuvo lugar justo después de dar el paso más importante de su carrera al firmar con la WWE.

«Nunca olvidaré cuando firmé, estaba en mi cutre apartamento en McDonagh, Georgia, con mi contrato de desarrollo de 500 dólares a la semana, y Randy apareció en mi teléfono. Me llamó porque se había enterado de que había firmado un contrato y quería felicitarme.

«Me repitió dos cosas una y otra vez: «No confíes en nadie, porque siempre hay alguien intentando quitarte el puesto. Y ahorra tu dinero. Ahorra tu dinero, chico. Puedes vivir bien, pero ahorra tu dinero». Y yo estaba emocionado, pensando: «Me llamó para felicitarme por haber firmado, se tomó la molestia de advertirme sobre cómo funcionaba el negocio, que protegiera mi puesto, que no confiara en nadie y que ahorrara mi dinero». Nunca lo olvidaré.»