MVP revela el consejo que le dio a Will Ospreay

Por varias razones, que van desde su experiencia de dos décadas y media en la lucha libre profesional, hasta su exitoso paso por grandes compañías como WWE, NJPW o TNA, el veterano mánager de AEW MVP es una buena fuente de consejo para cualquier luchador que quiera hacerse un nombre en la industria tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

► Consejo de veterano

Incluso para alguien como Will Ospreay, quien si bien es uno de los mejores del mundo, no es perfecto. Y en una ocasión, según él mismo revela a Donnie DaSilva y Jimmy Korderas en Huge Pop!, el representante de The Hurt Syndicate quiso darle un consejo con respecto a su estilo:

«Will y yo hablamos. Le dije: ‘Entiendo tu entusiasmo y tu deseo de salir ahí y hacer cosas increíbles todo el tiempo, pero no puedes. No es sostenible. No es físicamente sostenible. Sal y dales un gran espectáculo, pero guárdate un poco y reserva algunas de esas cosas para los pay-per-views, para los momentos importantes’.

Will tiene una gran actitud. A pesar de su increíble talento, realmente es un chico humilde. Lo conocí en las indies cuando estaba haciendo una gira por el Reino Unido hace años, cuando él era solo un niño delgado. Pensé: ‘Este chico podría llegar a ser algo’. A lo largo de los años, hemos mantenido el contacto y estoy orgulloso de su éxito.

Cada uno llega a entender estas cosas a su debido tiempo. Recuerdo cuando era un luchador joven y tenía que trabajar con veteranos mayores, y pensaba: ‘Este tipo va a ser flojo. Ah, hombre’. Ahora, en esta etapa de mi carrera, lo entiendo.

La otra parte es que tienes que conocer a tu público. Tienes que darles la lucha que quieren ver. Si la gente va a tu restaurante esperando comida italiana y tú les sirves comida china, dirán: ‘Bueno, esto no es lo que vine a buscar’. Tienes que conocer a tu audiencia y saber actuar para ellos.

Se puede debatir sobre qué estilo es correcto o incorrecto, pero yo viví el final de una generación y el cruce hacia la nueva. Recuerdo a muchos veteranos diciendo: ‘Mira a este idiota volando sobre la tercera cuerda. Harán cualquier cosa para destacar. No necesitas eso ni toda esa basura de ECW. ¿Por qué haces tantos giros?’. Según recuerdo, Karl Gotch o Lou Thesz llamaron a Harley Race un spot monkey. Lo he escuchado. Todo es generacional. Cada generación dice: ‘Lo estás haciendo mal’.

Si la gente está pagando para ver tu contenido, entonces algo estás haciendo bien. Aunque tengo mis propias críticas sobre ciertos estilos de lucha y cómo se ejecutan, vengo de esa generación que dice: ‘Hey, frena un poco, haz que cada movimiento cuente’. Pero hay personas que quieren ver acción sin parar: ‘No te detengas, no tomes un respiro, no vendas los golpes, no hagas llaves, sigue y sigue. Eso es lo que quiero ver’.

Siempre he pensado que la lucha libre profesional es un buffet, y hay un poco de todo para todos«.