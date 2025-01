En 2024, MVP decidió desempolvar sus botas, quien estaba inactivo desde 2022, aunque sólo lo hizo para dos compromisos: medirse a Josh Barnett en Bloodsport XII y a Wrecking Ball Legursky (luchador de NWA) en el evento And To All A Good Night de Battleground Championship Wrestling.

En 2025, podremos volver a disfrutar del arte de MVP entre las doce cuerdas, pues qué mejor ocasión que hacerlo bajo los focos de su actual casa, AEW. Según anunció ayer la empresa durante Collision, en el próximo Dynamite, episodio especial bajo la denominación Maximum Carnage, MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin irán contra Private Party y Mark Briscoe, luego de los acontecimientos de la presente semana, cuando los monarcas de parejas decidieron socorrer al DEM Boy de las garras de The Hurt Syndicate.

Además, Collision: Maximum Carnage albergará un nuevo Texas Death Match, con «Hangman» Page como protagonista, esta vez ante Christopher Daniels, a modo de presumible culminación de las tensiones que el vaquero y «Fallen Angel» se guardan.

El próximo miércoles 15 de enero desde The Andrew J Brady Music Center de Cincinnati (Ohio, EEUU) tendrá lugar AEW Dynamite: Maximum Carnage, a emitirse en directo vía TBS. Y el jueves 16 desde el mismo escenario se celebrará AEW Collision: Maximum Carnage, a emitirse el sábado 18 vía TNT. He aquí los carteles provisionales de ambos shows.

[AEW Dynamite: Maximum Carnage]

[AEW Collision: Maximum Carnage]

#AEWCollision MAXIMUM CARNAGE

See it LIVE in Cincinnati THURSDAY 1/16



Hangman vs. Christopher Daniels



‘The Fallen Angel’ @facdaniels and Hangman Adam Page look to settle the score in a TEXAS DEATH MATCH!



Watch #AEW Collision THIS SATURDAY at 8/7c on @tntdrama & @SportsOnMax! pic.twitter.com/jAIEv9Q4ox