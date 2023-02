MVP quiere trabajar con dos Superestrellas de NXT

En el 2020, MVP y Bobby Lashley fueron los miembros fundadores de The Hurt Business, un grupo que también incluyó a Shelton Benjamin y Cedric Alexander, y los elevó a tal punto de que lograron conseguir varios títulos y ser el grupo más relevante de Monday Night Raw. Lamentablemente, esta alianza eventualmente llegó a su final en una de las decisiones más cuestionadas que haya tomado la compañía en los últimos años.

► Carmelo Hayes y Trick Williams están en la mira de MVP

Mientras se discute y se insinúa con la posiblidad de que The Hurt Business se reforme, MVP también ha prestado atención a lo que sucede en NXT, y durante una entrevista reciente en “Superstar Crossover” con Josh Martinez, mencionó dos Superestrellas de NXT con los que le encantaría trabajar en algún momento en el futuro.

“Hay un joven en NXT que, a menos que estés viendo NXT, es posible que no estés familiarizado con él, pero un joven llamado Carmelo Hayes. Carmelo y Trick Williams son un par de tipos, ellos son bastante unidos, y siempre digo que Carmelo me recuerda a un MVP joven. La presencia, la arrogancia, la confianza. Es alguien con quien me gustaría trabajar en el futuro, con suerte”.

Carmelo Hayes y Trick Williams todavía no han llegado al elenco principal de la WWE, pero el primero está en ruta a convertirse en el nuevo Campeón NXT, donde ya lanzó el reto al actual monarca, Bron Breakker. Con MVP a su lado, es posible que estos dos puedan destacarse aún más en la compañía, considerando que el ex Campeón Norteamericano NXT ya es visto como una verdadera estrella en la marca dorada.