MVP comentaba recientemente que el nuevo régimen de WWE no era para él y viceversa:

«Esta vez, no quería volver a firmar y dejé claro que no lo haría porque la nueva administración — en cualquier lugar, no importa dónde trabajes, cuando entra una nueva administración, es bueno para algunas personas y no para otras. Entran personas nuevas, se van las personas antiguas. Así que simplemente sentí que definitivamente era el momento de irme porque la nueva administración no era para mí y yo no era para ellos [risas]».

► Un final merecido

Ni para él ni para Bobby Lashley ni Shelton Benjamin y los tres se reunieron en AEW como The Hurt Syndicate. Justamente la no continuidad de la facción que los tres compartían con Cedric Alexander, quien avisa de que va a realizar cambios en su actual aventura en NXT, fue uno de los motivos de la desconexión. Los cuatro deseaban seguir por ese camino pero no así Triple H.

Embed from Getty Images

Pero finalmente tienen la oportunidad de llevar a cabo su deseo, acerca de lo cual habla el mismo MVP en AEW Close with Renee Paquette:

«¿Por qué ahora? Francamente, porque tuvimos una idea que fue concebida inicialmente por Bobby, y pudimos desarrollarla y ejecutarla a la perfección. Fue popular de manera muy orgánica, y, desafortunadamente, terminó mucho antes de que alguien estuviera listo para que terminara. Sentimos que queríamos darle a nuestra historia el final adecuado que merecía, y Tony Khan fue lo suficientemente amable como para permitirnos traer nuestro grupo aquí y continuar haciendo lo que hacemos mejor que prácticamente cualquier otro.»

El veterano acompañará a «The All Mighty» a enfrentar al ex campeón mundial Swerve Strickland en Full Gear el 23 de noviembre.

#AEWFullGear is LIVE on PPV on Saturday, November 23 at 8pm ET/5pm PT Don’t miss out on one of the biggest #AEW events of the year! 🎟️ https://t.co/gy0KLUZ5uq pic.twitter.com/1QQOWmGXkz — All Elite Wrestling (@AEW) November 12, 2024