MVP pretende seguir el ejemplo de John Cena

Siendo la de mánager de The Hurt Syndicate en AEW su principal labor, MVP todavía no ha colgado las botas de luchador. De hecho, ha tenido siete combates desde que dejó la WWE, uno de los cuales fue en la misma All Elite Wrestling. En el más reciente, que data del 10 del pasado mes de mayo, derrotó al también veterano e igualmente reconocible Al Snow en el evento NEW Wrestlefest XXVIII de la promotora Northeast Wrestling.

► Tras los pasos de John Cena

No obstante, sí que se pone una fecha aproximada para retirarse, algo de lo que estuvo hablando recientemente en Marking Out with Dwayne Swayze, haciendo referencia, aunque sin pretenderlo, a John Cena, pues este se encuentra en la recta final de su carrera como luchador, en plena gira de retiro, que es lo que MVP tiene intención de hacer para despedirse para siempre de los cuadriláteros:

“A estas alturas de mi carrera, no es que tenga que hacerlo, simplemente todavía disfruto haciéndolo. Cuando llegue el momento en que ya no pueda hacerlo de forma efectiva, o si empiezo a recibir golpes con deslizamientos como en el béisbol, entonces será hora de parar. De todas formas, ya planeo terminar esta etapa pronto. Quiero tener mi última lucha. Quiero hacer una gira de retiro, ir de ciudad en ciudad diciendo: ‘Ey, esta es la última vez que MVP luchará en tu ciudad’. “Me gustaría pensar que me quedan quizá unos 10 años más como mánager, tal vez 15, dependiendo de mi edad y salud. En cuanto al ring, me quedan como uno o dos años máximo, hermano.”