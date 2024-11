MVP planea retirarse en AEW

Tras un último paso de MVP en WWE lleno de altibajos y con escasa actividad en los últimos meses, finalmente tomó la decisión de no renovar con la compañía y seguir adelante su carrera en AEW, donde ya ha reformado el grupo que tenía con Bobby Lashley y Shelton Benjamin, llamado ahora The Hurt Syndicate, y que busca completar el trabajo que no pudo hacer en su antigua casa, cuando trabajaban con el nombre de The Hurt Business.

► MVP busca saldar un tema pendiente en AEW

MVP es oficialmente All Elite, y ya ha causado revuelo desde su debut en la edición del 25 de septiembre de AEW Dynamite. Recientemente, en un anuncio un tanto sorprendente, MVP reveló sus planes de colgar las botas para siempre mientras esté bajo contrato con AEW. En una publicación en Bluesky, MVP respondió a la pregunta de un fanático sobre su futuro en el ring, confirmando esta noticia.

«Sí. Planeo retirarme oficialmente en AEW».

El último combate de MVP fue en julio de 2022 en Monday Night Raw, donde formó equipo con Omos contra The Street Profits. Y aunque no ha pisado el cuadrilátero en más de dos años, MVP tiene la intención de luchar nuevamente antes de ponerle punto final a su carrera.

Curiosamente, Bobby Lashley también reveló recientemente que inicialmente planeaba retirarse en la WWE, bajo la premisa de que iba a continuar un tiempo adicional en la compañia; sin embargo, eso no sucedió y ahora «The All Mighty» se encuentra con un nuevo contrato en AEW, lo que podría (indirectamente) atar su futuro al de su compañero y amigo, MVP.