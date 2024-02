MVP pensó en retirarse antes de regresar a WWE

En enero de 2020, MVP hizo un regreso sorpresa a la WWE cuando participó en el Royal Rumble de ese año. En los meses siguientes, MVP luchó esporádicamente mientras simultáneamente asumía un rol directivo, guiando a personas como Bobby Lashley, Cedric Alexander, Shelton Benjamin (cuando formó The Hurt Business), hasta que eventualmente trabajó con su último cliente, Omos, aunque ahora ya aparece muy poco en televisión, siendo la última vez en el pasado Royal Rumble cuando precisamente acompañó al gigante nigeriano.

► MVP regresó a WWE en el 2020

MVP habló sobre su etapa actual en la WWE durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, revelando que no tenía la intención de regresar a tiempo completo, y que contemplaba el retiro previo a aquello. Sin embargo, mencionó que gracias a su hijo, finalmente tomar la decisión de trabajar una última etapa con WWE como luchador y como manager.

«Es genial estar aquí en la WWE. Es gracioso, porque hace un tiempo le estaba diciendo a un amigo mío que me iba a retirar. Sólo quería regresar para que mi hijo pudiera verme y luego me convertí en productor. Entonces el La pandemia llegó y WWE me preguntó: ‘Oye, ¿puedes ayudarnos con talento?’ Lo siguiente que sabes después de todos estos años es que estoy haciendo esa mítica carrera. Escuchas el viejo, ‘Hombre, si llego a Nueva York, hombre, una carrera más, tengo una más’. Voy a conseguir esa mítica carrera adicional, así que soy muy afortunado».

MVP luchó por última vez en el episodio de Monday Night Raw del 18 de julio de 2022, cuando él y Omos perdieron ante The Street Profits por descalificación. Desde entonces, solo ha tenido un par de apariciones acompañando al gigante nigeriano, una en SummerSlam 2023 y la más reciente en Royal Rumble 2024; no obstante, ambos sí han formado parte de varios eventos en vivo no televisados. En un dato no menor, el ex Campeón de los Estados Unidos mencionó previamente que aún no se ha retirado como luchador.