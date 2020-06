Con toda seguridad, todos los miembros del Universo WWE saben que MVP pasó por la cárcel antes de ser luchador profesional. A la temprana edad de 12 años se unió a una grupo de chicos con los que con el tiempo acabó formando una banda callejera, teniendo que ser recluido seis meses en un centro para menores después de ser detenido por robo.

Esto podría haber cambiado su vida para bien pero no fue así: fue detenido nuevamente a los 16 años acusado de robo con arma y secuestro, lo que lo llevó a pasar nueve años y medio en prisión, de una condena de dieciocho años y medio. Finalmente sí dio un vuelco a su vida y cuando fue excarcelado comenzó su aventura en los encordados, allá por 2003, la cual no ha abandonado hasta la fecha.

Toda una vida después, el veterano luchador se encuentra teniendo éxito de nuevo como Superestrella, ahora junto a Bobby Lashley, en medio de una rivalidad en torno al Campeonato WWE con Drew McIntyre. Y en una reciente entrevista con Lilian Garcia quiso hablar de aquellos tiempos, afirmando que Vince McMahon le dio una oportunidad que nadie más le hubiera dado.

" Cuando llegué a WWE me dieron una oportunidad que la sociedad no me daría . La sociedad no me daría la oportunidad de ganar el salario mínimo. Vince McMahon me dijo: ‘Sí, hiciste algunas cosas malas, pero todos aquí tienen una oportunidad. Y tú te la has ganado‘ . Me dio la oportunidad de convertirme en una superestrella de la lucha libre profesional internacionalmente conocida. Con eso vino la redención social.

Hablando de luchadores profesionales que dejaron atrás una vida que los llevó o hubiera llevado por el mal camino, parece buen momento para recordar la publicación de hace unos días de Santana, estrella de AEW.

High school me vs Me now.

I was very hesitant and never planned on sharing this pic. Ever. But I felt like it was a perfect opportunity to show a lesson to young people out there...

You can CHANGE. Don’t let your surroundings dictate how you live your life. GROW AND BE BETTER. pic.twitter.com/hu3BNlFBpq

— Proud & Powerful🇵🇷 (@Santana_Proud) June 9, 2020