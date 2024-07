MVP obtiene cinta negra en Jiu-Jitsu

MVP está en su segunda etapa en la WWE, aunque no ha aparecido de manera regular en la televisión de la WWE recientemente por falta de planes creativos, aunque sí se lo ha visto en espectáculos en vivo no televisados, al igual que su protegido Omos.

► MVP aprovecha su tiempo fuera de la televisión

El ex líder de The Hurt Business ha estado desaparecido de la televisión y no ha estado luchando desde hace un tiempo. Su último combate fue el 18 de julio de 2022, donde The Street Profits derrotaron a MVP y Omos por descalificación en Monday Night RAW. Durante su pausa televisiva de la WWE, el ex Campeón de los Estados Unidos se sometió a una terapia con células madre en Cancún, México y los resultados han sido satisfactorios.

Recientemente, MVP confirmó a sus fanáticos en su cuenta de Instagram que ahora es oficialmente cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño y se ha inscrito en un torneo de esta modalidad con su nuevo rango obtenido.

“Está registrado y es oficial en los libros. ¡Parezco un viejo desaliñado, pero sabio! 😆 ¡¡¡Ahora toca volver a estos torneos!!!! #ibjjf #brazilianjiujitsu #bjj #bjjover50 #ogflow #jiujitsu #jiujitsublackbelt #jiujitsulife #grappler #graciebarra #shooter #legitaf”

En medio de los posibles rumores sobre su tema contractual, recientemente se confirmó que MVP todavía sigue bajo contrato con la WWE, y que simplemente se está tomando una pausa (puesto que no está lesionado). En todo caso, el veterano ha sabido aprovechar su tiempo y se ha preparado en el Jiu-Jitsu, y los resultados hablan por sí solos.