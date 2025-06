Recientemente, MVP sorprendió con unas interesantes declaraciones. El actual mánager de The Hurt Syndicate en AEW, habló acerca de cómo muchos luchadores, que los fans ven famosos y con dinero, se quedan sin nada de dinero.

MVP habló acerca de sus razones para decir esto y por qué razón muchos luchadores famosos terminan con un trabajo a medio tiempo, o incluso, de jornada completa. Estas fueron sus palabras:

► MVP habla acerca del mal manejo financiero de los luchadores

«Soy muy afortunado de poder decir que no conozco de primera mano lo que es luchar con el retiro. He sido muy afortunado… Creo que la carrera promedio en WWE es comparable con la de la NFL. Creo que dura como cinco años. En promedio. Ya sabes, pensamos en personas como The Miz, que lleva 20 años en televisión… pero luego te olvidas de Deuce y Domino, ¿verdad? Los veías bastante seguido… pero no fue por mucho tiempo.

«En mi caso… muchos, si tuviste tiempo en televisión, puedes trabajar en el circuito independiente por un tiempo y seguir ganando buen dinero… pero eventualmente, eso se va acabando. Recién salido de televisión, te llega plata rápida. Todos quieren verte. Pero cuando ya llevas un tiempo en las independientes, ese dinero empieza a bajar… y la vida golpea.

«Si estás soltero… no tienes todos esos gastos. Pero si tienes esposa, hijos… llega un punto para muchos en el que la lucha libre ya no paga las cuentas… y toca buscar otro trabajo. Tengo amigos… excolegas que están en esa situación ahora. Fueron grandes estrellas, y después de salir de la televisión… trabajaron un tiempo en las independientes… pero poco a poco las cosas cambian… y ya no son una estrella de televisión en lucha libre.

«Muchos tipos que conozco ahora venden carros. Hay de todo tipo de trabajos, hermano. Uno hace lo que tiene que hacer. Sé que a Charlie Haas le está yendo bien vendiendo equipos médicos… pero creo que aún hace una que otra presentación independiente por ahí.

«No todo el mundo se hace rico y famoso. Mucha gente, por falta de educación financiera, gana un montón de plata… y se la gasta igual de rápido. Sobre todo si vienes de un lugar donde creciste sin nada. Nadie te enseñó qué hacer con el dinero. Lo consigues… y de una vez quieres los carros, las joyas, la ropa, los viajes… No piensas en el futuro porque crees que va a durar para siempre.

«Puedes decir lo que quieras. ‘Ah, que ya no eres nadie, que estás acabado.’ Hermano, tú nunca fuiste nadie. Yo caminé por esa rampa. Hay figuras de acción mías. ¿Y tú? Nadie sabe quién eres. Hablando m*** de otros… ‘Que está acabado, que fue un éxito de un solo día’. Tú ni siquiera tuviste un éxito. ¿Sabes lo que se necesita para tener un éxito? Y esos que solo tuvieron uno… aún viven de eso todos estos años después… y tú sigues marcando tarjeta para tu jefe.