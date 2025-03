MVP invita a MJF a The Hurt Syndicate

En la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos cómo el recordado ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, apareció para hablar al público, luego de su dolorosa derrota ante «Hangman» Adam Page el pasado domingo 09 de marzo de 2025, en el PPV AEW Revolution 2025.

MJF estaba muy enojado por su derrota. Y hasta mostró un video grabado tras bambalinas de Revolution 2025, en donde se le vio colocando su mano en un espejo, mientras se miraba y decía que era un fraude. MJF dijo no estar feliz por su derrota ante «El vaquero cobarde» de Page.

► Así fue como MVP intentó convencer a MJF de ingresar a The Hurt Syndicate

MJF acusó a Page de usar tácticas solapadas y prohibidas para vencerlo, pero que él es más inteligente que Page y que lo que alguna vez los fans de este serán, así que no se enojó por esta derrota. Eso sí, MJF prometió que las cosas no han acabado entre él y Page.

En eso, apareció MVP y aunque al principio MJF lucía confundido, se abrazaron como amigos. MVP le dijo a MJF que estaba orgulloso de él y le recordó la historia de cómo un Maxwell Jacob Friedman de 18 años buscaba la gloria en la lucha libre profesional.

MVP señaló que aunque él está orgulloso de MJF, sabe que MJF no está orgulloso de cómo las cosas salieron en Revolution. MVP le pidió a MJF que se enojara, que mostrara otra cara y se preguntó por qué no estaba «haciéndole daño a la gente». Luego, MVP dijo que MJF había perdido su filo y que ya nadie le temía a MJF, sino que todos le temían a The Hurt Syndicate.

MVP le dio su tarjeta a MJF y le dijo que le hacía una oferta para unirse a su grupo. MJF lo rechazó y le dijo que si bien lo respetaba. MJF no era el mismo de hace años: «Con todo respeto, no necesito tu ayuda y mucho menos necesito tu consejo. Fui Campeón Mundial de Peso Completo de AEW durante 406 días consecutivos».

MVP le respondió así: «MJF, concéntrate en la palabra ‘fui’». Y en este punto, MJF tomó la tarjeta de MVP.