Muchos conocen a MVP por su carrera reciente en WWE cuando regresó en el 2020 y formó The Hurt Business, donde elevó a la cima a Bobby Lashley, al igual que les dio relevancia a Cedric Alexander y Shelton Benjamin. Otros tantos lo conocen por su etapa anterior en donde tuvo rivalidades con Kane, Chris Benoit o Matt Hardy, y fue dos veces Campeón de los Estados Unidos. En todo caso, aunque no lucha con regularidad —no está oficialmente retirado de la competición— sigue siendo uno de los mejores cuando tiene un micrófono en la mano.

A pesar de lo que muchos conocen de MVP en pantallas, fuera de esta, las cosas no son han sido tan buenas como lo pintan, ya que el luchador ha atravesado por momentos difíciles en su vida. En el 2007, fue diagnosticado con una rara enfermedad que hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal. Además, ha estado en prisión por casi diez años cuando fue declarado culpable de robo y secuestro, siendo ese el episodio más oscuro de su vida.

Recientemente, MVP reflexionó a raíz de una situación en la que varios de sus amigos fallecieron violentamente en el pasado y reveló en su cuenta de Twitter un poco sobre el pasado que vivió y agradeciendo porque considera que ha recibido una nueva oportunidad en su vida, la cual está retribuyéndolo en WWE y en otros proyectos musicales que ha estado trabajando.

A lot of my friends died violently. Prison probably saved my life. Gunplay and violence were a part of a life I once chose. I look at my life and I am sometimes SHOCKED that I'm still alive and what I've accomplished.

