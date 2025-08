MVP explica por qué ahora prefiere el peso mediano al welter

Michael Page tiene una buena razón para permanecer en la división de peso mediano de UFC.

Antes de propinarle a Shara Magomedov la primera derrota de su carrera en UFC Fight Night 250 en febrero, Page declaró que su participación en peso mediano sería única y que planeaba volver a la categoría wélter. Sin embargo, Page (23-3 MMA, 2-1 UFC) se enfrentará al ex aspirante al título de las 185 libras, Jared Cannonier (18-8 MMA, 11-8 UFC), en UFC 319 el 16 de agosto desde el United Center de Chicago.

Entonces ¿Cómo terminó aquí?

«Es lo que es. Se ha dado la vuelta. Habría preferido pelear en peso wélter. Como ya he dicho, parece que hay mucha más política en la división wélter, y todos son un poco más cautelosos sobre con quién pelean. Simplemente no estoy en esa etapa de mi carrera como para que me importe lo suficiente».

«Simplemente pensé: ‘Dame una buena pelea y estoy dentro’. Después de esa última victoria, esperaba otra buena pelea, y me estaban dando nombres que no tenían sentido. Así que, peso mediano. Estoy contento de tener un peleador de tan alto nivel, probablemente el mejor clasificado que he tenido hasta ahora. Así que estoy emocionado. Estoy contento con las peleas que he tenido».