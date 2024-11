MVP: «El nuevo régimen de WWE no es para mí»

Nunca fue un secreto la mala relación de MVP con los nuevos jefes de WWE (Triple H y compañía). Quedó absolutamente claro con este intercambio del manager con un usuario en redes sociales:

Fan: «Deja de llorar sobre lo celoso que estás de Triple H».

MVP: «¿Cómo podría estar celoso de un cobarde mentiroso?«.

Y finalmente terminó saliendo de la compañía para unirse a AEW, donde se reencontró tanto con Bobby Lashley como con Shelton Benjamin, quienes también la abandonaron posteriormente.

Embed from Getty Images

► El nuevo régimen de WWE

Pero por si acaso a alguien le queda alguna duda, el veterano hizo las siguientes declaraciones mientras hablaba recientemente en Drop The Heat:

«Esta vez, no quería volver a firmar y dejé claro que no lo haría porque la nueva administración — en cualquier lugar, no importa dónde trabajes, cuando entra una nueva administración, es bueno para algunas personas y no para otras. Entran personas nuevas, se van las personas antiguas. Así que simplemente sentí que definitivamente era el momento de irme porque la nueva administración no era para mí y yo no era para ellos [risas]».

¿Te gustaría que MVP continuase en WWE?

Su próximo paso notable en la casa Élite será acompañar a «The All Mighty» a enfrentar al ex campeón mundial Swerve Strickland en Full Gear el 23 de noviembre.

Embed from Getty Images

El cartel del PPV luce como vemos a continuación a falta de menos de dos semanas: