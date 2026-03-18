MVP: “Destaqué en todos los roles en mi carrera”

MVP habla del futuro del Hurt Syndicate y explica por qué MJF no encajó en el grupo, además de analizar el vestuario de AEW y valorar su legado en la lucha. A continuación, repasamos las mejores declaraciones del veterano de su reciente entrevista en el pódcast Battleground.

► En palabras de MVP

Su etapa actual en AEW y trabajar con Bobby Lashley y Shelton Benjamin

“Tener la oportunidad de trabajar con dos de mis mejores amigos, Bobby Lashley y Shelton Benjamin, es algo muy especial. Son mis hermanos, mis socios de negocio y mis colegas. Poder seguir haciendo lo que hacemos mejor que nadie en AEW ha sido un soplo de aire fresco. Tony Khan es un jefe increíble para trabajar; ama la lucha libre probablemente más que nadie que conozca, ama a su talento y ama a los fans. Así que estar en AEW y poder llevar allí al Hurt Syndicate para continuar nuestro camino ha sido muy satisfactorio.”

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Lo que hace diferente al vestuario de AEW

“Lo que hace especial a AEW es la juventud y el espíritu que hay en el vestuario. Es un locker room muy joven, con gente muy hambrienta que quiere hacerse un nombre y construir una carrera. Cada semana todos están compitiendo por tener el mejor combate o el mejor segmento. Nadie vive de logros del pasado, todos quieren salir ahí y demostrar que son los mejores, y al final los fans son los que ganan.”

La importancia de que AEW sea accesible para los fans

“La asequibilidad es algo muy importante. Ahora mismo hay un problema de precios en muchas cosas y no todo el mundo puede permitirse ir a ciertos espectáculos. En AEW creemos que es importante que una familia pueda ir a un show y pasarlo bien sin tener que gastar una fortuna. Puedes ver dos shows por el precio de uno y sentarte cerca del ring sin tener que gastar un salario entero. Creo que eso es algo muy bonito.”

Ser un villano querido por el público

“Yo no cambio quién soy. Somos quienes somos y hacemos lo que hacemos. El hecho de que la gente reaccione así dice mucho sobre la naturaleza humana, porque a todo el mundo le gustan los villanos. ¿A quién no le gusta Darth Vader? Si eres realmente bueno siendo malo, la gente termina amándote. Siempre digo que los abucheos son mis aplausos. Que me abucheen, me encanta.”

Los jóvenes talentos de AEW que más le impresionan

“El primero que se me viene a la cabeza es Kevin Knight. Es un joven que tiene todas las herramientas para ser una gran estrella en el futuro. También pienso en Kyle Fletcher, que tiene todo lo necesario para convertirse en un jugador importante. Esos dos tienen lo que hace falta para triunfar.”

La posibilidad de añadir un nuevo miembro al Hurt Syndicate

“Ambos tienen las habilidades necesarias para estar en el Hurt Syndicate. Visten bien, no tienen miedo de ejercer una violencia extrema contra un rival, pero todavía son jóvenes y necesitarían algo de orientación. Ahora mismo estamos hablando de añadir un nuevo miembro. La última vez lo intentamos con MJF, pero no funcionó. No estaba a la altura, no tenía el impulso ni la capacidad interna para una verdadera violencia. Eso nos hizo dudar un poco sobre sumar a alguien más, pero creemos que necesitamos un poco de juventud, una chispa juvenil. Así que puede que pronto añadamos un nuevo miembro.”

Cómo quiere que se recuerde esta etapa de su carrera

“Creo que esta etapa será recordada como el acto final de una gran segunda parte de mi carrera. Yo no planeaba convertirme en representante o manager; fue algo que ocurrió cuando me lesioné la rodilla y mi actividad en el ring disminuyó. Como siempre he tenido facilidad para hablar, seguí al frente del grupo promocionando a los chicos. Nunca lo busqué, pero me encanta porque ha alargado mi carrera. Mi cuerpo se siente mejor y puedo ver a mis amigos destrozar a la gente mientras yo hablo de ello.”

Su legado dentro del wrestling

“Hay una generación nueva de fans que solo me conoce como representante o manager y no recuerda mi etapa como luchador ni los campeonatos que gané. Pero quienes miren toda mi carrera de principio a fin verán a alguien extremadamente talentoso que fue capaz de destacar en cualquier rol que le tocó.”