No a la altura del de Edge en cuanto a repercusión, pero los fans del también veterano Montel Vontavious Porter, entre los que un servidor se incluye, tuvieron su momento de la noche durante Royal Rumble 2020 cuando este hizo su regreso a las pantallas de WWE formando parte de la campal varonil. Y aunque tuvo poca suerte ante Brock Lesnar (al igual que otros 12 competidores), simplemente escuchar el tema de entrada «I’m Comin» casi una década después de su salida de la compañía McMahon fue un chute de energía, ante la que ni el propio Lesnar pudo contenerse.

Como recogimos en SÚPER LUCHAS, el combate disputado ayer por MVP contra Rey Mysterio supuso una implicación especialmente dedicada al hijo de «The Franchise Player», cuando los comentaristas dejaron entrever que no sería la última vez que veríamos a este calzarse las botas sobre un ring de WWE. Contrato con la compañía del que Dave Meltzer ofreció su extensión, bajo reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

MVP está programado para unas cuantas noches, pero no es un acuerdo a largo plazo.

Tras el duelo con Mysterio, Montel Vontavious Porter hizo repaso a sus últimas 48 horas en un vídeo exclusivo publicado por WWE.

Volver a Monday Night Raw después de una década, no hay nada como Monday Night Raw. Es en directo, sin red de seguridad. Estás ahí fuera, y no hay nada más grande. He luchado con Rey Mysterio muchas veces alrededor del mundo; el honor, el privilegio. Es WWE. Volver aquí después de todo este tiempo, y hacerlo en el momento justo, con mi hijo viéndome. De nuevo, eso lo cambia todo […]