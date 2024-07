MVP confirma su inminente salida de WWE

MVP está en medio su segunda etapa en la WWE desde el 2020, aunque no ha aparecido de manera regular en la televisión de la WWE recientemente por falta de planes creativos, lo mismo que su protegido Omos. Recientemente informó a sus fanáticos que había obtenido el rango de cinta negra en Jiu-Jitsu brasileño, y surgieron los rumores de una posible salida junto a otras estrellas, por vencimiento de su contrato.

► MVP apareció en Bloodsport XI y retó a Josh Barnett

Este fin de semana, MVP hizo una aparición no anunciada en Bloodsport XI de Josh Barnett, lo que indica una posible dirección en su carrera, una vez que concluya su contrato con la WWE. De hecho, durante esta aparición el ex Campeón de los Estados Unidos reveló que su contrato con WWE está llegando a su fin y que no regresará a la compañía para la que volvió a trabajar desde el 2020, aclarando una vez más que no estaba retirado.

Aprovechando la oportunidad, MVP expresó también su interés en competir en un futuro evento de Bloodsport, específicamente contra Josh Barnett.

“Mi contrato con una empresa que no mencionaré en este momento está a punto de expirar y no voy a volver, Josh. ¡Aún no estoy listo para retirarme!. Y hay algunas pequeñas cosas que debo hacer antes de colgar los botines, Josh, debes pelear conmigo en Bloodsport»

Barnett respondió positivamente, agradeciendo el desafío e insinuando la posibilidad de que más caras conocidas se unan a su compañía.

MVP fue visto por última vez en la televisión de la WWE dirigiendo a Omos y haciéndose presente en la batalla campal en honor a Andre el Gigante, aunque lo cierto es que tuvo apariciones muy limitadas desde que Triple H tomara el poder hace un par de años. MVP no ha competido en el ring desde el 2022, aunque hizo la aclaración en sus redes sociales de que no está retirado.