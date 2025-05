MVP, Cody Rhodes, Vince McMahon y un final de risa

Descubrimos una nueva historia relacionada con los infames cambios de opinión de Vince McMahon cuando dirigía la WWE. En esta ocasión, tiene relación con una lucha entre MVP y Cody Rhodes y la modificación del final de la misma poco antes de que comenzara. El actual mánager de The Hurt Syndicate en AEW la revela en Marking Out. Es interesante saber que ambos luchadores compartieron el ring en 52 ocasiones y que de entre todas ellas 8 fueron manos a mano, uno en Monday Night RAW, otro en NXT y los demás en shows no televisados.

“Luchar con Cody fue genial, es un buen tipo y un gran luchador. Ese día estuvieron cambiando nuestro tiempo toda la tarde, cuánto tiempo teníamos para el combate. Que si 15 minutos, luego 10, luego 12… No paraban de cambiarlo. Éramos el combate estelar del programa de NXT, y era en vivo. Cody salió primero. Creo que fue Lilian García quien anunció. Solo recuerdo escuchar, ‘¡CODY RHODES!’ Entonces (John) Laurinaitis me dice: ‘Hey chico, ven acá.’ ‘¿Qué pasa?’ ‘Necesito dos cortes comerciales’. Originalmente, yo iba a vencer a Cody. Por la razón que fuera, todavía estaba pautado que ganara, pero en lugar de los 12 o 15 minutos que teníamos, ahora íbamos a tener tres segmentos, porque cancelaron lo que sea que iban a hacer después. Pasamos de tener 12-15 minutos a tener tres bloques. Cody no tenía ni idea, él estaba ya afuera preparándose mentalmente para el tiempo que pensábamos que teníamos. Salgo, hago mi entrada, el árbitro se me acerca, le digo: ‘Dile a Cody que este es el primer corte y este el segundo.’ El árbitro va y habla con Cody. Desde el otro lado del ring escucho a Cody decir: ‘¿Qué carajo?’.

«Vamos avanzando en la lucha, Cody y yo teníamos buena química, no hubo pánico. Estábamos bien, simplemente íbamos a trabajar. Hacemos todo y llegamos al comeback. Se suponía que yo debía ganarle a Cody. Él estaba vendiendo para mí, yo estoy en el comeback, lo agarro para hacerle el Playmaker y el árbitro me dice: ‘¡Vince dice que Cody gana! ¡Vince dice que Cody gana!’. Faltaban segundos para que se acabara el programa, en vivo. Estoy a punto de ejecutar mi movimiento final. Este combate ya se acababa. Y desde debajo de mi pierna escucho a Cody: ‘¿Qué carajo?’ Solo le digo: ‘Cody, revierte esto, Cross Rhodes.’ Él reaccionó al momento, hizo la reversa, aplicó el Cross Rhodes, 1, 2, 3, Cody gana.

«Volvemos tras bastidores. Vince se quita los audífonos y se está muriendo de la risa. [Imita la risa de Vince]. Para él fue lo más gracioso del mundo. Le pareció divertidísimo. Si lo hubiéramos cagado, no estaría riéndose. No le habría parecido gracioso en absoluto. Por eso les digo a los chicos jóvenes: ‘Tienen que aprender a trabajar.’ Recuerdo que estaba molesto. Vince estaba riéndose, yo no me estaba riendo. Recuerdo que hasta le dije algo sarcástico a Vince. No recuerdo exactamente qué fue, pero fue algo tipo: ‘Díganle a los otros imbéciles que hagan eso’, algo así. Estaba enojado. No exploté, pero lo dije lo suficiente como para expresar: ‘A la mierda con eso.’ Vince se reía como si nada. Siempre cito esa historia como ejemplo de la importancia de saber trabajar en vivo.”