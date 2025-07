MVP a Bobby Lashley aún en WWE: «¡Vámonos a AEW!»

MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin son tres de los talentos a los que mejor les salió el cambiar la WWE por AEW. Los dos luchadores ostentan actualmente el Campeonato Mundial de Parejas mientras que el mánager no solo los promueve sino que también colabora (como ellos) con MJF. Los cuatro son piezas importantes de los shows hoy.

Dicho esto, mientras hablaba recientemente con nuestros compañeros del Chicago Sun-Times, Montel Vontavious Porter reveló la conversación que inició todo para que dejaran una compañía por la otra.

“Estaba sentado junto a Bobby en el catering y le dije, ‘Tenemos que salir de aquí’. Le dije: ‘No renueves contrato. Vamos por Shelton y crucemos la calle [hacia AEW]. Nuestra historia no ha terminado'». El veterano también elogia al mandamás All Elite Tony Khan por permitirles concluir la historia de The Hurt Syndicate.

“Tony nos ha dado ese regalo de permitirnos terminar de contar la historia de The Hurt Syndicate a nuestra manera. Le dejamos claro a Tony que somos OGs (originales) y que entendemos que es momento de crear nuevas estrellas, y ese es nuestro objetivo. No estamos aquí para mucho tiempo y sabemos cómo hacer negocios, ganar dinero y crear estrellas.”