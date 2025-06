MVP a los luchadores indies: «Duele pero es verdad»

El veterano exluchador y mánager actualmente en AEW -también ha pasado por WWE, NJPW o TNA– MVP tiene unas palabras para el talento independiente. Y expone sus problemas con una promotora, MLW.

“Para ustedes, luchadores independientes: no se emocionen tanto por estar ‘firmados’. He visto esto de gente que dice: ‘Soy un talento con contrato’. Si firmaste un contrato para luchar en una empresa pero aún necesitas tener un trabajo a tiempo completo, no estás firmado en nada. Si tienes un contrato donde ganas unos pocos cientos de dólares al mes, y además tienes una obligación financiera con esa empresa, no presumas de estar firmado. No estás bajo un contrato que te permita vivir como luchador profesional. Aún tienes que complementar tus ingresos trabajando en un gimnasio o lo que sea.”

“El problema también es que, cuando estás empezando, todavía estás tratando de entender en dónde estás parado, y no tienes ningún poder de negociación. Entonces, si alguien te ofrece la oportunidad de luchar para una empresa y te dicen: ‘Queremos que firmes un contrato, si no lo haces no te usaremos más’, ¿qué haces? Te preguntas: ¿firmo este contrato y me amarro a esta empresa, donde al menos tengo algo de exposición en TV y algo de dinero, o digo que no, y no aparezco en ninguna parte? Es una situación difícil.”

“Yo tuve un enfrentamiento muy conocido con Court Bauer y MLW porque estaban firmando a talentos con contratos que, desde un punto de vista profesional, me parecían injustos. Brody King, que ahora está en AEW, se me acercó y me preguntó: ‘Oye, quieren que firme este contrato’. Y le dije: ‘No puedo decirte con la conciencia tranquila que lo firmes, porque no me parece justo’. Recuerdo que le dije a Court: ‘Dales a estos chicos una cláusula de salida de 90 días’. Eso no arruina tu televisión, tienes 90 días para cerrar cualquier historia que quieras y sacarlos. Haz que pierdan antes de irse, lo que sea. Pero si NXT aparece y les ofrece una oportunidad para ganar dinero que les cambie la vida, ¿vas a hacer que se queden contigo por dos o tres años ganando unos cientos de dólares al mes, sin poder vivir como luchadores? Por eso nos distanciamos él y yo. Hasta el día de hoy, Brody y yo somos muy cercanos porque él me dijo: ‘Gracias por ser honesto conmigo con eso’. Yo simplemente no podía, con la conciencia tranquila, decirle que firmara ese contrato.

Pero también entiendo el dilema en el que uno se encuentra, porque si no tienes ningún tipo de influencia, ¿qué vas a hacer? Es una decisión dolorosa, pero es la realidad.”