Mustafa Ali: “El Universo WWE quiere verme campeón”

Mustafa Ali confía en derrotar a Gunther por el Campeonato Intercontinental contando con la ayuda de un Universo WWE que quiere verlo coronarse, al menos eso entiende él, según expone en Wrestlesphere. Y no cabe duda de que muchos fanáticos están con él, pero también que ha ido perdiendo a tantos otros con las idas y venidas del bando técnico al rudo y viceversa que ha dado en los últimos años. Ya no es el corazón de 205 Live o quien intentaba abrirse camino en SmackDown. Aún así, ¿le queda gasolina en el tanque para ganar en Night of Champions?

► Mustafa Ali, ¿el campeón de la gente?

“En esta industria y en lo que hacemos, hay muchos momentos de éxito y muchos momentos difíciles. He estado pasando por algunos momentos difíciles, especialmente desde principios de año. Pero ver que al mantenerme enfocado, trabajando duro, reinventándome y llegando al trabajo con una mentalidad positiva, finalmente ha valido la pena.

“Ahora tengo esta gran oportunidad de convertirme en campeón en WWE. Llevo en la compañía desde noviembre de 2016 y aún no he logrado capturar un campeonato. Sé que muchos fanáticos han estado esperando y deseando ver eso. Y yo también he estado esperando y deseando esto. En Night of Champions, puedo hacer que se convierta en realidad“.

La respuesta a la pregunta sería: sí, pero no. Es decir, si deja de navergar sin rumbo y encuentra un personaje no tiene por qué no tener éxito más adelante, con la debida construcción. No obstante, esta lucha es más bien una defensa de transición para el Ring General en espera de su próximo gran oponente. En un Evento Premium en Vivo que tampoco dice nada. Lo peor de todo es, como en el caso de Rhea Ripley contra Natalya, lo predecible que resulta. ¿Por qué no buscar un contendiente más potente? Si acaso hay alguno creíble contra Gunther…

¿Quieres que Mustafa Ali venza a Gunther por el Campeonato Intercontinental?