Mustafa Ali: «WWE nunca me dio mi turno al bate»

El ahora luchador de TNA Mustafa Ali habla de su pasado en la WWE, reciente regreso a NXT, su actual facción, la comunidad musulmana o su gran momento en la lucha libre.

► En palabras de Mustafa Ali

¿Cómo se siente actualmente?

“Mi cuerpo quiere sanar, mi mente quiere paz, pero mi corazón todavía quiere pelear. Estoy más ocupado que nunca, lo cual es una bendición. Estoy más roto que nunca, que es parte de lo que hacemos. Pero siento que la lucha libre está tan viva en este momento que todavía tengo la misma pasión que tenía cuando tenía 16 años. Ahora tengo 39… pero sigo persiguiendo esa aprobación, ese siguiente nivel. No me desanimo, sigo creyendo en mí mismo. Y con este nuevo lugar en TNA, siento que realmente he empezado este año.”

Primera y segunda etapa en TNA

“Siento que mi primera etapa en TNA no fue tan buena, incluso siendo campeón de la X Division. Tuve algunos combates memorables, pero estuve lesionado casi el 90% de ese tiempo. No estaba orgulloso de mi trabajo entonces. En este regreso, desde que empecé con Santana, luego con Cedric y ahora rumbo a Bound for Glory contra The System, me siento mucho mejor. Estoy más en forma, armé un grupo que he elevado en la cartelera, y siento que esta etapa supera a la primera. Antes aún estaba descubriendo el personaje, lo que funcionaba o no. Este año siento que encontré mi ritmo.”

No alcanzó aún su gran momento

“Nunca he tenido suficiente tiempo o libertad para hacer y decir exactamente lo que quiero en el ring. Siempre pienso en lo que pudo haber sido. Por ejemplo, aquella lucha sin descalificación con Buddy Murphy en 205 Live: fue buena, pero nos prohibieron usar armas porque la semana siguiente era Extreme Rules. Solo pudimos usar escaleras. ¿Te imaginas si hubiéramos tenido mesas, sillas o escaleras de verdad? Siempre sé lo que pudo ser mejor, y eso es lo que me mantiene persiguiendo ese momento en que la gente vea realmente lo que Mustafa Ali quería mostrar.”

Representar a la comunidad musulmana

“Estoy orgulloso de ser la primera persona de mi origen, nacionalidad y religión que llegó a un escenario tan grande. Eso influye en la siguiente generación. Jóvenes de Canadá, Arabia Saudita, Catar… me lo recuerdan, y eso me llena. Pero aún no he tenido ese momento en que pueda decir: Esto es exactamente lo que quería que vieran de Mustafa Ali.”

Conexión con el público y el personaje político

“Siempre busco cuál es mi verdadera conexión con la gente. No basta con una frase pegajosa, la audiencia tiene que creer que ese personaje diría eso. Por eso me atrajo tanto la idea del político: alguien que dice ser para el pueblo, pero realmente vela por sí mismo. Todos entienden ese concepto, sin importar en qué lado estén. Lo más difícil de la lucha es lograr que la gente genuinamente se preocupe por ti, que piensen en ti en el camino de regreso a casa.”

La promo en NXT contra Ethan Page y Shawn Michaels

“La idea original era contar lo que pasó con mi salida de WWE, pero al llegar a NXT quise cambiarla y hacer algo más en tono de político. Shawn Michaels me detuvo y me dijo: ‘Tienes que ser real en esta. Tienes que contar lo que pasó, mirarlo a los ojos y decirlo. Confía en mí’. No estaba convencido, pero lo hice. Y cuando dije en el ring: ‘Mi sueño estaba en el horizonte, pero ese día, señor Page, el sol no salió’, se sintió un silencio total. Todos lo sintieron real. Después la gente reaccionó con fuerza y hasta online estaban indignados por lo que me pasó. Cuando regresé tras la promo, miré a Shawn y le dije: ‘Tenías razón’.”

Las oportunidades en WWE

“No estaba amargado ni resentido cuando me despidieron. Yo golpeé todas las puertas, hablé con todas las personas, propuse ideas serias, cómicas, de verme genial o ridículo. Rara vez dije que no a algo. El problema fue que nunca me dieron el turno al bate. Si fallo, que sea culpa mía, pero primero tienen que dejarme batear. Eso nunca pasó. Así que no había herida abierta, solo quería salir y hacer lo mío.”

Bound for Glory y su facción, Order 4

“Necesita haber una facción dominante en TNA, por eso creamos Order 4. He elevado a quienes se unieron a mí. The System ya tuvo su tiempo, fueron campeones, pero ahora no son nada. No tienen líder, son un rebaño. Y todo rebaño necesita un pastor. Yo seré ese pastor. Soy Mustafa de Order 4. Vamos a decimar al System en Hardcore War. TNA está por tener su año de explosión, y necesita a alguien al mando que sepa lo que hace. Ese no es el System.”