Mustafa Ali va a matar o morir a Night of Champions

Pocos de nuestros lectores en Súper Luchas confiarán probablemente en que Mustafa Ali venza a Gunther para ganar el Campeonato Intercontinental en Night of Champions pero para el contendiente es una situación de matar o morir por su sueño. Después de haber dicho que no tiene miedo de su oponente y de dar a conocer el ambicioso plan que tiene para cuando tenga el cinturón en sus manos, en una reciente publicación en redes sociales, el luchador que nunca ha terminado de explotar dijo que si no puede campeonar no se merece estar en WWE.

► El sueño de Mustafa Ali

“Esta noche, estaba tratando de decir algo, pero realmente no tuve la oportunidad de expresar lo que quería decir. Así que lo diré ahora. No quiero seguir fingiendo ser alguien que no soy. Durante toda mi vida, he soñado con lograr algo grandioso, con convertirme en campeón. Pero si miro atrás en mi carrera, ni siquiera me he acercado a ser alguna de esas cosas. Todos lo han visto. Ha sido fracaso tras fracaso. Por eso nadie cree que tenga la más mínima posibilidad de vencer a Gunther y convertirme en Campeón Intercontinental. Pero por alguna razón, aún creo que puedo. Sé que puedo. Sigo siendo Mustafa Ali. Sigo siendo el tipo que era el verdadero underdog, el que nunca se rendía.

“Yo era el corazón de la división crucero. Yo era el tipo que derrotó a un campeón reinante de WWE. Ese era yo. Lo lograba mientras derribaba barreras y rompía estereotipos. Ese era yo. Night of Champions se llevará a cabo en Arabia Saudita. Habrá niños allí que se parecen a mí, que tienen un nombre como el mío. Ellos necesitan ver al verdadero Mustafa Ali. Yo también necesito ver al verdadero Mustafa Ali, porque finalmente necesito mirarme en el espejo y estar orgulloso del hombre que veo frente a mí. Estoy apostando todo en esto. En Night of Champions, si no puedo ser grandioso, si no puedo ser un campeón, entonces no merezco estar aquí. Este sábado, o mi sueño finalmente se hace realidad, o mi sueño muere, y si va a morir, entonces me hundiré con él“.

¿Mustafa Ali vencerá a Gunther?