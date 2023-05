Si Mustafa Ali vence a Gunther para ganar el Campeonato Intercontinental en Night of Champions será una de las mayores sorpresas de WWE en los últimos años. Para todo el mundo menos para él, pues ya fantasea con qué hará si consigue el título, como contaba recientemente en The Bump.

> Mustafa Ali se atreve a soñar en grande

“¡El reino del hombre positivo! Seré agente libre, el Campeón Intercontinental, yendo a Raw, yendo a SmackDown, quiero decir, la gente ha estado diciendo que me quieren en NXT. No sé, tal vez simplemente de una vuelta y este Campeonato Intercontinental vuelva a ser lo que estaba destinado a ser.

“Conozco a Gunther, hizo un esfuerzo honesto, ha estado tratando de restaurar el honor en un ring y creo que ha sido un gran matón. Creo que ha estado protegiendo el campeonato, no creo que lo defienda tanto como debería pero no se preocupen, conmigo como Campeón Intercontinental, lo estaré defendiendo el lunes, el viernes, los martes. No sé si pronto tendremos un show los miércoles, tal vez solo hagamos un show solo para mí los miércoles.

“Pero eso es lo que va a pasar. El Campeonato Intercontinental ahora va a la igualdad de oportunidades. Llamaré a Dolph Ziggler, llamaré a Apollo [Crews], Ricochet, iré a NXT con Carmelo Hayes. No importa, el Campeonato Intercontinental volverá a ser lo que se supone que debe ser, un emocionante campo competitivo, no Gunther defendiéndolo aquí y allá, no. Pero hizo un buen trabajo, quiero decir, pensaré en él”.

¿Crees que Mustafa Ali vencerá a Gunther?