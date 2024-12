Mustafa Ali revela la verdad detrás de la victoria sorpresa de Brock Lesnar en Money in the Bank 2019

Mustafa Ali, exluchador de WWE,reveló nuevos detalles sobre el desenlace del combate de escaleras en Money in the Bank 2019, donde Brock Lesnar irrumpió como participante sorpresa y se llevó el maletín en los últimos momentos. Durante una entrevista en el programa «Insight» de Chris Van Vliet, Ali confesó que fue el único competidor que sabía que Lesnar iba a ganar.

► Musafa Ali: «Iba a ganar… hasta que Vince me llamó»

Ali compartió que, inicialmente, le habían informado que él sería el ganador del combate.

“Cuando llegué ese día, me dijeron: ‘Oye, lo estás ganando’. No lo podía creer. Incluso ajusté el maletín para asegurarme de que pudiera alcanzarlo desde la escalera. Estaba emocionado, pensando en cómo hacer que el maletín se iluminara para combinar con mi equipo. Todo el mundo me felicitaba”, contó Ali.

Sin embargo, su euforia se apagó cuando Jamie Noble le dijo que Vince McMahon quería hablar con él justo antes de comenzar la lucha.

“Fui al Gorilla Possision y Vince, con total calma, me dijo: ‘Cambio de planes. Harás el combate como lo planeamos, pero cuando subas por el maletín, alguien más saldrá, volcará la escalera y no ganarás. ¿Entendido?’”.

Aunque no se lo dijeron directamente, Ali intuyó que ese “alguien” sería Brock Lesnar.

“Vince me lo dijo segundos antes de que mi música sonara. Caminé hacia el ring sin decir nada a los demás. Sabía que esto iba a pasar, pero tenía que seguir adelante”.

► El momento en que Brock Lesnar apareció

El inesperado ingreso de Lesnar dejó a los fanáticos atónitos, pero Ali explicó cómo vivió ese momento desde su perspectiva. “

«Estaba en la cima de la escalera, tocando el maletín, cuando sonó la música de Brock. Intenté deslizar el maletín de mis manos para que pareciera que no podía sostenerlo, pero me quedé ahí, haciendo mi trabajo. Cuando Brock llegó al ring, pensé: ‘Esto es real, él va a empujarme’”.

Durante su entrada, Lesnar chocó con una escalera que golpeó a un camarógrafo, quien tuvo que recibir puntos de sutura. A pesar de la intensidad del momento, Ali destacó el profesionalismo de Lesnar:

“Se acercó y me dijo: ‘¿Estás listo?’. Fue tan cuidadoso al empujarme que yo mismo exageré el impacto, lo que hizo que me golpeara la boca y me lastimara, pero fue mi culpa. Brock es un profesional en toda regla”.

► Nadie más sabía sobre la llegada de Lesnar

Ali también reveló que los demás competidores no tenían idea de que Lesnar iba a participar y ganar.

“Finn, Randy, Drew, Andrade… nadie sabía nada. Yo era el único, pero no le dije a nadie. Simplemente seguí las instrucciones de Vince”.

El desenlace del combate de Money in the Bank 2019 se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la WWE. Para Ali, aunque no fue el final que esperaba, el momento demostró por qué Brock Lesnar es considerado una figura icónica dentro de la lucha libre.