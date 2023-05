Mustafa Ali está ocupado con Gunther -hoy mismo ambos lucharán por el Campeonato Intercontinental WWE en Night of Champions– pero también tiene interés en verse las caras con Montez Ford, a quien considera el más carismático. No cabe duda de que sería interesante que Ali ganase el título para que Ford se convirtiera en su primer contendiente y recibir el impulso individual que en algún momento la compañía le dará. De momento, la idea está puesta sobre la mesa por el ex 205 Live en Talk 100.3.

► Mustafa Ali quiere luchar con Montez Ford

“Sí, todos quieren enfrentarse a sus amargos rivales o resolver sus diferencias. Pero yo estoy más interesado en una competencia amistosa. Resulta que hoy tenemos a otro paisano de Chicago aquí. Algunos dicen que es más carismático que yo, mejor vestido que yo, incluso más guapo que yo. Así que me gustaría zanjar esa cuestión y tener un pequeño duelo con Montez Ford.

“Con Angelo todo bien, nos llevamos bien. Pero tengo un problemilla con Montez Ford [risas]. Me encantaría subir al ring con él. Es un atleta increíble y probablemente el tipo más carismático que tenemos en nuestro roster. Estoy seguro de que Montez y yo podríamos darnos un gran espectáculo, ¡eso sería impresionante!”.

Por otro lado, Montez Ford, junto a Angelo Dawkins, está rivalizando actualmente con LA Knight en SmackDown.

¿Te gustaría ver a Mustafa Ali contra Montez Ford?