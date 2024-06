Mustafa Ali quiere ser «presidente de la lucha libre»

Mustafa Ali lanza una nueva campaña con la que busca seguir fortaleciendo su nombre en la lucha libre profesional tras su salida de la WWE. De momento, su mayor éxito ha sido ganar el Campeonato X-Division -su reinado cuenta 101 días- que posee actualmente en TNA.

► Mustafa Ali, ¿»presidente de la lucha libre»?

«La lucha libre profesional, el mejor deporte del mundo. Y no se puede negar, vivimos en una era de elección. Está Raw y SmackDown, NXT, AEW, CMLL, Triple A, New Japan, y mi favorita personal, TNA. Con todas estas opciones, también hay algunos desafíos. Aunque la cantidad de lucha libre ha aumentado, la calidad, no tanto.

«Hola, soy Mustafa Ali y estoy aquí para anunciar mi candidatura para Presidente de la Lucha Libre Profesional. Como Presidente, haré que la lucha libre profesional vuelva a ser grandiosa. Porque creo que los fanáticos como tú merecen historias que te conmuevan, combates que te alivien, y campeones. Por eso quiero liderar el cambio en nuestra industria, haciendo cambios cruciales. Como Presidente, aseguraré que los competidores dejen de darse la mano y empiecen a estrechar la mano. Impondré una prohibición inmediata sobre la violencia excesiva y el derramamiento de sangre.

«La gente quiere ver un combate, no un intento de asesinato. También exigiré fondos de ayuda obligatorios para los competidores. Los veteranos de nuestra gran industria merecen irse a casa y quedarse allí. Así que únanse a mí, fanáticos de la lucha libre profesional, mientras emprendemos este viaje juntos. El cambio finalmente está aquí, y nuestros mejores días están por venir. Soy Mustafa Ali, y apruebo este mensaje.»

¿Cómo valoras la aventura que está viviendo Mustafa Ali desde que fue despedido de la WWE en 2023?